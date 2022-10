Francesca Barberini: chi è, età, carriera, chi è il marito, foto e Instagram

Francesca Barberini è una conduttrice televisiva e una gastronoma italiana. Ha lavorato in diverse trasmissione Rai e Mediaset e oggi si occupa di varie produzioni e collabora con testate giornalistiche e blog, oltre che ad essere autrice di diversi libri.

La biografia della gastronoma Fabrizia Barberini

Il suo nome completo è Francesca Romana Barberini. Di Roma, è nata il 4 febbraio 1972. Quest’anno ha spento pertanto 50 candeline. Si è diplomata nel ’90 al Liceo Scientifico Massimiliano Massimo prima della laurea in Economia e commercio a indirizzo Economia Aziendale. Ha frequentato anche un master in turismo enogastronomico ed ha un diploma come assaggiatrice di olio e vino.

La carriera

Il suo curriculum è davvero ricco di esperienze professionali in vari settori: dalla tv, come valletta agli esordi nel 1993 su Canale 5, nonché come conduttrice, al mondo dei cavalli, altra sua passione che la portò a fondare una rivista specializzata (Nonsolocorse a cui fecero seguito due documentari), fino ad arrivare al settore dell’enogastronomia, oggi aspetto prevalente della sua carriera professionale. Oggi lavora come conduttrice di vari programmi sulla rete Alma Tv ed è il volto di varie produzioni originali quali Cuochi e Dintorni e Alice Club. Collabora con l’Huffington Post e Repubblica. Ha scritto 4 libri, l’ultimo nel 2017 intitolato “Giusto con gusto”.

Vita privata

La conduttrice è stata sposata ma oggi è divorziata. Ha due figli che si chiamano Tommaso e Giacomo. E’ presente sui social con un proprio profilo Instagram (lo potete trovare qui) che conta circa 16mila followers. Tra i post anche alcuni dedicati all’importanza dell’educazione alimentare come quello postato in occasione del World Food Day.