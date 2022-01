Francesca Cavallin: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, vita privata, marito, figli

Ci siamo! E’ tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con Verissimo, in onda proprio nel pomeriggio di oggi: sabato 22 gennaio 2022. Il programma condotto da Silvia Toffanin che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, ognuno di questi con una storia interessante da raccontare e condividere. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche Francesca Cavallin: ma vediamo di conoscerla meglio!

Francesca Cavallin: chi è, anni, carriera

Francesca Cavallin è un’attrice italiana, conduttrice televisiva ed ex modella di successo. Una carriera vincente quella della Cavallin, sin dagli esordi. Nasce a Bassano del Grappa, il 23 giugno del 1976. Nel 2000 si laurea in Lettere moderne con indirizzo Storia dell’arte contemporanea presso l’Università degli Studi di Padova. Successivamente frequenta anche l’accademia teatrale dove inizia a farsi le ossa nella recitazione. Già nel 1992 inizia a lavorare come modella, poi lavora in campo pubblicitario arricchendo così il curriculum. Ma è nel 2004 che la Cavallin debutta definitivamente come attrice sul piccolo schermo. Diventa subito nota al grande pubblico grazie al ruolo di Irene Monteleon nella rinomata e famosa soap opera di Canale 5, Vivere. Poi, le cose serie arrivano invece nel 2006, sul grande schermo con il film Vita Smeralda di Jerry Calà. L’anno successivo, poi, la ritroviamo a suo agio nel ruolo di Emanuela Setti Carraro, al fianco del mitico Giancarlo Giannini nella miniserie tv Il generale Dalla Chiesa di Giorgio Capitani. Il resto è la storia del suo successo televisivo.

Francesca Cavallin: Vita privata, marito, figli

Francesca è stata sposata con Stefano Remigi per qualche tempo, il figlio di Memo Remigi, con il quale ha avuto due figli, Leonardo e Jacopo. Successivamente i due sono separati definitivamente. Al momento non trapelano molte indiscrezioni sulla sua situazione sentimentale.

Francesca Cavallin: Instagram

Francesca Cavallin è certamente molto seguita su Instagram, il suo account conta ben 36,4mila follower!