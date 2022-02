Francesca Fariello e Chiara Ratti: chi sono, età, Cibo Supersonico, libro, ricette, Instagram, tumore e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Francesca Fariello e Chiara Ratti di Cibo supersonico.

Francesca Fariello e Chiara Ratti: chi sono, età, lavoro, Cibo supersonico, il tumore al seno

Francesca Fariello e Chiara Ratti si sono conosciute a Milano nel 2015 e da quel giorno non si sono più separate. Anzi, insieme hanno deciso di dare vita a un progetto, meglio conosciuto come Cibo Supersonico e organizzato eventi privati e cooking class. Nell’agosto del 2016 le loro vite sono state sconvolte perché a Francesca è stato diagnosticato un tumore al seno, ma l’amore è stato più forte di ogni cosa. E ora sono inseparabili, unite e complici come non mai.

Cos’è Cibo Supersonico e come funziona

Cibo supersonico mette a disposizione degli chef a domicilio che organizzano serate speciali con amici e parenti. E da questo progetto le due ragazze hanno scritto un libro ‘Cibo Supersonico la nostra storia – le nostre ricette’ dove spiegano cos’è è la cucina vegetale e quanto sia importante vivere a impatto sotto zero.

Instagram

Hanno un profilo Instagram e con l’account @cibosupersonico vantano oltre 45 mila followers.