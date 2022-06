Francesca Ferragni si sposa: ecco la location segreta delle nozze

Un compleanno che Francesca Ferragni, sorella della nota imprenditrice digitale Chiara, difficilmente dimenticherà. Circondata dall’affetto della sua famiglia, Riccardo Nicoletti, il suo compagno da sempre, le ha chiesto di sposarlo e presto, molto probabilmente, i due convoleranno a nozze sullo sfondo di una location da sogno. Lei, che a differenza delle sorelle ha scelto di fare la dentista, ora aspetta un bambino e sicuramente sui social, dove è seguitissima, renderà partecipi i followers. Che non vedono l’ora di seguire anche il matrimonio.

Dove e quando si sposa Francesca Ferragni?

Il 12 marzo scorso Francesca Ferragni ha festeggiato i suoi 33 anni sul Lago di Garda. Ed è in quell’occasione che il compagno, con il quale condivide la sua quotidianità dal 2009, le ha fatto la proposta di matrimonio. Ora, secondo l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, i due sono pronti a dirsi sì in una location da favola. Quella del Castello di Rivalta, in provincia di Vicenza, molto probabilmente a settembre.

Tutto sul Castello di Rivalta

Il Castello di Rivalta si trova in Emilia Romagna e negli anni ha accolto diversi componenti delle famiglie reali, soprattutto inglesi e olandesi. Nel Castello c’è un grande Parco con piscina, ma anche un hotel con camere immerse nel verde. Insomma, un luogo di totale relax, ideale anche per un matrimonio da fiaba. D’altra parte le sorelle Ferragni ci hanno abituato bene a scenari paradisiaci!