Francesca Michielin: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il fidanzato, Instagram, laurea, conservatorio

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il programma condotto da anni da Silvia Toffanin. Dopo l’emozionante intervista a Rula Jebreal e il racconto dell’ex calciatore (portiere) Walter Zenga, la padrona di casa lascerà spazio alla cantautrice Francesca Michielin, che festeggerà ben 10 anni di carriera. Così giovane e brillante.

Chi è Francesca Michielin

Francesca Michielin è nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio del 1995, sotto il segno dei Pesci, ed è una nota cantautrice e polistrumentista. Ha iniziato a studiare pianoforte a 9 anni, a 12 invece il basso e ha cominciato a cantare in alcuni cori. Ha raggiunto la notorietà nel 2011 quando ha partecipato e ha vinto la quinta edizione del talent X Factor. Seppur giovanissima, nella sua brillante carriera ha vinto un Premio Videoclip italiano, tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia. Ma c’è di più. Francesca Michielin si è classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 e nel 2021.

La carriera e il successo

La Michielin ha cominciato a cantare nel coro della parrocchia, poi nel 2011 ha partecipato e vinto la quinta edizione di X Factor. Un anno dopo ha pubblicato il singolo ‘Distratto’, brano composto da Elisa e Roberto Casalino, che ha raggiunto la prima posizione della classifica, poi certificato disco multi platino per le oltre 60.000 copie vendute. Da lì un successo dopo l’altro: nel 2012 ha calcato il palco dell’Ariston come duettante con Chiara Civello e nello stesso anno ha pubblicato il singolo ‘Sola’, che ha anticipato il suo primo album in studio. Nel 2013 ha aperto i concerti di vari artisti: Gino Paoli, Danilo Rea, Franco Battiano, Cristiano De Andrè e Elio e le storie tese, mentre nel 2014 è stata scelta come unica artista italiana per la colonna sonora del film The Amazing Spider Man 2 – Il potere di Electro. Tra i suoi singoli, che hanno scalato le classifiche, ricordiamo Magnifico con Fedez, L’amore esiste, Lontano, Vulcano, Fotografia con Carl Brave. Con Fedez ha anche partecipato al Festival di Sanremo 2021 con Chiamami per nome e si sono classificati al secondo posto, subito dopo i Maneskin.

La laurea e il ritorno a Sanremo 2022 come direttore d’orchestra

Nel 2022 Francesca Michielin ha preso parte al Festival di Sanremo 2022, ma questa volta come direttrice d’orchestra per il brano Ogni volta è così di Emma Marrone. Recentemente, il 24 febbraio, ha conseguito il diploma di laurea di primo livello in canto jazz presso il conservatorio di Castelfranco Veneto.

Le influenze musicali

Francesca Michielin si è sempre avvicinata alla musica rock, anche grazie al fratello maggiore Filippo. Ha raccontato di essere cresciuta ascoltando i Red Hot Chili Peppers, Jeff Buclkey, i Bon Iver, i Queen, i Nirvana, i Genesis. Si ispira molto al cantautorato acustico e nell’universo pop apprezza Adele, Jovanotti, Max Gazzé.

Chi è il fidanzato, vita privata

Francesca Michielin dal 2020 ha una storia d’amore con il chitarrista brasiliano della band Selton, Ramiro Levy.

Instagram

Francesca Michielin è molto seguita su Instagram. Con il suo account @francesca_michielin vanta 882 mila followers.