Francesca Romana Ceci, chi è la moglie di Andrea Vianello: età, lavoro, figli, Instagram

Francesca Romana Ceci è la moglie di Andrea Vianello, noto giornalista della Rai, ma anche conduttore radiofonico, conduttore televisivo e dirigente d’azienda italiano di 60 anni, noto anche per essere il nipote del cantante Edoardo Vianello e di Raimondo Vianello. Ma andiamo a vedere chi è la moglie, Francesca Romana Ceci, anche lei giornalista figlia d’arte, anche la mamma era auna giornalista radiofonica.

Chi è Francesca Romana Ceci?

Francesca Romana Ceci è nata il 19 aprile del 1970 e, anche lei come il marito Andrea Vianello, è una giornalista e lavora per Radio 1. La giornalista è stata preziosa per salvare la vita al marito quando è stato colpito dall’ictus e Vianello lo ha dichiarato in varie interviste. È stata Francesca a chiamare i soccorsi quando ha capito che il marito versava in gravi condizioni. Vianello, grato alla moglie per il modo in cui gli è stato vicino nel decorso della malattia, ha sempre descritto la moglie come una donna forte.

La vita privata

La loro è un’unione molto salda che va avanti da oltre 20 anni. Si sono conosciuti nel 1994 e dall’anno seguente hanno iniziato la loro relazione che va avanti tuttora La coppia ha avuto tre figli Goffredo, Maria carolina e Vittoria. Con molta attenzione i due giornalisti hanno fatto in modo che la vita privata fosse lontana dai riflettori. Riservati hanno “protetto” la famiglia e la loro intimità dalla curiosità mediatica.

Il marito nel parlare della vita di Francesca Romana Ceci ha dichiarato in diverse interviste: “Ha avuto un’adolescenza difficile. Ha perso i genitori, è rimasta da sola senza fratelli: la vita le ha presentato diverse difficoltà” ma Francesca non si è mai arresa ed è arrivata a fare carriera negli studi Rai”.

La carriera

Francesca Romana Ceci, giornalista rinomata, ha lavorato al GR2, ha condotto Radio Verde Rai e Giorno per Giorno, dal 2020 alla conduzione di Che giorno è su Radio 1.

Instagram

La giornalista Francesca Romana Ceci ha un profilo Instagram, ma a conferma dell’importanza che ha per lei e il marito tutelare la privacy, è privato. Qualche immagine della professionista sono pubblicate sul profilo di Rai radio 1.