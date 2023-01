Francesca Vecchioni, chi è la figlia del cantautore Roberto: età, lavoro, carriera, vita privata

Francesca Vecchioni è la figlia del famoso cantautore Roberto e della prima moglie dell’artista Irene Bozzi. Per portare avanti i diritti delle donne e delle minorante, tra cui anche le persone omossessuali, Francesca ha dato vita a Diversity, una realtà che promuove la cultura dell’inclusione nei media, nelle aziende e nella società. Ma andiamo a conoscere più da vicino la figlia del noto cantautore italiano.

Chi è la figlia di Roberto Vecchioni Francesca?

Francesca ha 47 anni, è nata a Firenze dal primo matrimonio del cantautore ed è mamma di due gemelle avute con l’ex compagna Alessandra Brogno grazie a cicli di fecondazione assistita e acquisto di gameti maschili in Olanda. Purtroppo poi il rapporto tra Francesca e Alessandra è finito, ma restano entrambe mamme, impegnate insieme, nella crescita e nella formazione, delle due bambine.

Il coming out

È stato difficile per Francesca fare coming out con il padre. Non sapeva come dirglielo. Aveva paura della reazione. Un timore lecito, almeno fino a quando Roberto Vecchioni le ha chiesto esplicitamente con chi uscisse. Nonostante la reticenza lei avrebbe ammesso: “Non esco con un uomo, frequento una donna”. La reazione del cantautore ha sorpreso la figlia perché le avrebbe detto: “ma vaff… Mi hai fatto spaventare. Non sapevo più cosa pensare. Me lo potevi dire subito”.

Carriera

Nonostante sia cresciuta con la musica Francesca fa tutt’altra professione, il suo impegno è diretto verso la tutela delle donne e delle minoranze, in particolare si occupa di salvaguardare i diritti degli omosessuali, dei transessuali e dei disabili. Collabora con diverse università per verificare se i media, siano essi tv, giornali e radio siano inclusivi.

Vita privata

Dopo una lunga storia d’amore e un matrimonio con la sua ex compagna Alessandra, ora Francesca ha incontrato un’altra persona e si chiama Simone Borioni, un’attrice. La figlia di Roberto Vecchioni, nonostante i suoi timori, non ha incontrato nessun ostacolo da parte della sua famiglia rispetto alla sua omosessualità. Le sue scelte sono state accolte senza problemi.

Intagram

Francesca Vecchioni è presente su Instagram, francesca_vecchioni, con 9.114 follower.