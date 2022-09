Francesco, chi è il nuovo corteggiatore di Federica a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata, Instagram

Anche oggi alle 14 e 45 sono tornati corteggiatori e dame su Canale 5, con il programma condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”.

Tra vecchie conoscenze e new entry sono stati presentati i partecipanti alla trasmissione di oggi. Si torna a parlare di Federica Aversano, si tratta dell’ex corteggiatrice di Matteo Raneri che quest’oggi ha annunciato delle novità. Un nuovo incontro? Sarà amore?

Chi è Francesco?

Federica ha ammesso di aver conosciuto un nuovo ragazzo, Francesco, con cui è uscita. Come sarà andata? Come si sono trovati Federica e Francesco? Nella puntata di oggi andiamo a conoscere il nuovo corteggiatore e vedere come è andata tra i due. Sarà amore?

Federica e Francesco sono usciti insieme. Hanno cercato di conoscersi di capire se sono compatibili. Federica ha invitato Francesco a “essere più spontaneo. Non così spavaldo come vuole apparire”.

Federica lo invita alla spontaneità perchè vuole conoscerlo, dice di non aver capito che tipo di persona è… Insomma sembra sia ancora tutto da definire il rapporto tra i due anche se Federica dimostra interesse.

Alla fine Francesco s’è sbottonato. Ha riconosciuto in Federica una bella ragazza, ma non sembra ci sia una complicità per la quale possa nascere qualcosa di più di un’amicizia. Ma la verità è che ancora tutta da vedere, tra i due ci sono state piccole frizioni. Riusciranno a superarle e ad approfondire la conoscenza? Francesco dimostra di essere molto misurato, non intende sbilanciarsi: “Io le persone devo prima conoscerle”.

Tra i due non sembra proprio essere scoccata la scintilla…