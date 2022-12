Francesco Cicconetti, chi è la fidanzata Chiara Pieri: età, lavoro, foto e Instagram

Chiaria Pieri è la compagna di Francesco Cicconetti il ragazzo transgender oggi venerdì 2 dicembre 2022 ospite nel salotto televisivo di Serena Bortone Oggi è un altro giorno a partire come sempre dalle ore 14.00. La coppia è molto conosciuta sui social e in particolare su Instagram come divulgatori nella comunità Lgbtq+. Ma conosciamola più da vicino.

Chi è Chiara Pieri la fidanzata di Francesco Cicconetti

Chiara condivide con il compagno la sua battaglia che lo ha portato oggi ad essere, come lui stesso si è definito, un ragazzo trans. Si è sottoposto a degli interventi per avere un petto maschile ed ha dovuto portare avanti numerose battaglie affinché la sua identità venisse certificata anche nei suoi documenti ufficiali. Adesso è vicina al compagno (che non vuole essere definito un’attivista) protagonista nelle librerie con il suo libro Scheletro Femmina edito da Mondadori. Un testo che parla della storia e delle difficoltà incontrate dal 26enne di Rimini con il suo corpo. Chiara Pieri ,Pesci ascendente capricorno, è invece una Freelance Visual Designer.

La vita privata

I loro volti, oltre che ad essere famosi sui social, sono noti per essere nel video clip di successo della canzone Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. Chiara e Francesco interpretano il viaggio e la storia d’amore che fanno da sfondo al testo. “Quando abbiamo conosciuto mehths (il nome social con cui è famoso Francesco Cicconetti) e Chiara abbiamo subito pensato che fossero ciò che stavamo cercando”, avevano dichiarato i PTN poco prima dell’uscita del singolo. “E’ una storia d’amore che decide di fare un viaggio e ne esce ancora più forte”.

Instagram

Il suo profilo, al pari di quello del fidanzato, è molto conosciuto sui social. Ad oggi conta circa 40mila followers. Lo potete trovare cliccando qui.