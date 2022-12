Francesco Cicconetti: chi è, prima, età, carriera, libri, laurea, chi è la fidanzata, foto e Instagram

Francesco Cicconetti, conosciuto anche come Mehths, è una delle voci più seguite sui social nella comunità Lgbtq+ e oggi venerdì 2 dicembre 2022 sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone. Il 26enne si racconterà a 360° parlando della sua esperienza di vita come ragazzo transessuale e di quello che ha dovuto affrontare nel suo percorso fino ad oggi. Recentemente è uscito il suo libro Scheletro Femmina.

La storia di Francesco Cicconetti

Francesco ha 26 anni ed è di Rimini. Ha iniziato la sua carriera di divulgatore raccontandosi sui social a partire da Ask (lo ricordate?) di cui oggi non si ha più notizie. Inizialmente si definiva una ragazza lesbica poi nel 2017 è arrivato il coming out come ragazzo transgender. “Ho iniziato a riferirmi a me al maschile”, ha spiegato Francesco Cicconetti. Il salto su Instagram avviene con il nick @mehths che diventa molto seguito. Di lui si conoscono le tante battaglie per arrivare agli interventi di mastectomia e top surgery per avere un petto maschile ma soprattutto per avere i documenti in regola che lo “certificassero” nella sua nuova identità.

Il libro Scheletro Femmina

Nel libro Francesco analizza e ripercorre la storia vissuta in un corpo che non sentiva suo. Che detestava in certi momenti. Nell’intervista rilasciata alla casa editrice (libri Mondadori) spiega che la “transizione non è uno strumento per essere felice, ma per vivere”.

Il video clip Giovani Wannabe

Insieme alla sua fidanzata Chiara Francesco Cicconetti è stato protagonista del videoclip (successo di quest’estate) Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. Il video è la storia di un viaggio che ha per protagonisti i due ragazzi.

La vita privata

Francesco è fidanzato con Chiara Pieri da tempo. “Sono felice e fortunato ad avere una donna come lei al mio fianco”, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a luce.lanazione.it. “A volte qualcuno ci dice “belle le relazioni lesbiche”, oppure “belle due donne che stiamo insieme” ma questo non conta per noi”. Altri, racconta Francesco, gli dicono “che ora va bene perché sembri un uomo” ma che lui risponde di essere fiero di essere un “ragazzo trans”.

Instagram

Il suo profilo (lo potete trovare qui) conta ad oggi poco meno di 200mila followers. “Sono trans ma posso spiegarti e non sono un attivista” si legge nella bio del 26enne. Nella sua pagina si possono trovare tante testimonianze della sua vita ma anche della recente presentazione del suo libro edito da Mondadori.