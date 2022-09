Francesco Facchinetti, chi è la moglie Wilma Helena Faissol: età, lavoro, figli, ex marito, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Francesco Facchinetti, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per Wilma Helena Faissol.

Il matrimonio tra Francesco Facchinetti e Wilma

Francesco Facchinetti è un ex cantante italiano e, attualmente, un celebre manager di tanti artisti famosi. Lei, invece, Wilma è una modella brasiliana. I due si sono sposati nel 2014 e hanno attualmente due figli, Leone e Lavinia.

Dove è nata Wilma, cosa fa

Wilma Faissol è una modella e blogger di moda sposata con Francesco Facchinetti. È nata a Rio de Janeiro il 2 febbraio 1982 ma è cresciuta in Svizzera dove ha studiato e si è laureata in odontoiatria e conseguito un master in chirurgia facciale.

La sua bellezza fisica però le ha permesso di dedicarsi a tutt’altro e da tempo così la bella Lady Facchinetti ha proseguito la sua carriera come modella e fashion blogger. Wilma Faissol è in coppia con Francesco Facchinetti dal 2014. Insieme a Facchinetti Wilma ha avuto due bambini: Leone e Lavinia. Ma la donna ha anche una terza figlia, Charlotte, nata da una precedente relazione.

Instagram di Wilma Facchinetti

Su Instagram Wilma Faissol è molto conosciuta e apprezzata, il suo account ufficiale conta oltre 340mila follower ed è disponibile per essere seguita tramite il nickname @ladyfacchinetti.