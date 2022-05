Francesco Merola: chi è, età, canzoni, Mario Merola, moglie, vita privata, Instagram

Tutto pronto per un’altra, imperdibile puntata di Domenica In. Niente ferma la vitalità di Mara Venier che anche quest’oggi, a partire dalle 14 su Rai 1, è pronta ad intrattenere i suoi amati telespettatori.

Moltissimi i volti noti dello spettacolo e non solo che si avvicenderanno in studio! Tra storie, aneddoti e curiosità ce ne sarà davvero per tutti i gusti! Presente tra gli altri anche Francesco Merola, conosciamolo meglio!

Francesco Merola: la biografia

Francesco Merola è il figlio di Mario Merola e Rosa Serrapiglia. E’ nato a Napoli e ha da subito seguito le orme del padre avvicinandosi al mondo della musica: nel 2001, insieme, hanno partecipato al Festival di Napoli e nel 2019 Francesco ha pubblicato il brano “Parla cu’mme”.

Francesco non è nuovo nello studio di Mara Venier, vi ha infatti preso parte come ospite in numerose occasione ma, come si suol dire, ogni volta è come la prima ed anche quest’oggi è pronto a deliziare i telespettatori con la sua musica e non solo.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Francesco va detto che è una persona molto riservata, infatti non sono tantissime le informazioni a disposizione. Sappiamo che il cantante ha una compagna, il suo nome è Marianna Mercurio. La donna è di origini napoletane ma vive nella Capitale.

Francesco e Marianna condividono la passione per la musica e nonostante nel 2020 abbiano attraversato un periodo di crisi, il loro amore adesso è più forte che mai e sono una coppia molto affiatata!

Nonostante ciò, Francesco resta molto riservato sulla sua sfera privata. Non sappiamo infatti se sia sposato o se abbia dei figli, ma su Instagram è molto presente e condivide spesso scatti della sua quotidianità.

Curiosità

Grazie alle sue canzoni porta avanti la tradizione musicale e teatrale del padre, Mario Merola

Il suo nome è stato scelto dal padre in onore dell’amico Franco Franchi, attore e padrino di battesimo di Francesco.

Su Instagram è seguito da migliaia di follower, con i quali condivide spesso aggiornamenti sulla propria quotidianità.

Instagram

Come dicevamo, Francesco Merola è molto seguito su Instagram. Il suo account @francescomerolaofficial vanta infatti la bellezza di 29 mila followers.