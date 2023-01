Francesco Renga: chi è, età, carriera, canzoni, figli, Ambra Angiolini, chi è la fidanzata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin amatissimo dal pubblico televisivo. Tra gli ospiti ci sarà anche Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco Renga e della showgirl Ambra Angiolini, alla sua prima intervista per il piccolo schermo. Ma che dire invece del papà? Ecco alcune curiosità e tutto quello che sappiamo sul grande artista Francesco Renga!

Dagli esordi al successo, la biografia di Francesco Renga

Francesco Renga, all’anagrafe Pierfrancesco Renga, è nato a Udine il 12 giugno del 1968. Figlio di Salvatorico, originario di Tula in Sardegna e Jolanda, siciliana. Quando Francesco era ancora molto piccolo, la famiglia si è trasferita a Brescia: è qui che trascorre infanzia e adolescenza. A soli 16 anni ha già un gruppo, Modus Vivendi, fondato con alcuni amici: insieme partecipano ad un concorso. Allo stesso concorso è iscritto anche un gruppo che diventerà fondamentale per Renga, i Timoria. Fra la giovane band lombarda e Renga nasce un’intesa artistica, fino a che nel 1999 non decide di intraprendere la carriera da solista. Da qui Renga ha collezionato un successo dopo l’altro e nel 2019 ha preso parte al 69° Festival di Sanremo con il brano Aspetto che torni. Poi è tornato sul palco dell’Ariston con il brano “Quando trovo te”. Nella 73esima edizione del Festival sarà uno dei super ospiti.

La vita privata di Renga, la storia d’amore con Ambra Angiolini, la fidanzata attuale Diana Polini e il rapporto con Jolanda

Francesco Renga ha avuto una relazione di 11 anni con l’attrice Ambra Angiolini. Un amore che ha fatto davvero sognare tutti. Dalla loro unione sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Nel 2015 però, Renga e Ambra hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore. Francesco Renga ora sembrerebbe felice al fianco della bella Diana Poloni. Capelli ricci, bionda, è lei ad aver preso posto nel cuore del cantante. Che dire invece del rapporto con i figli? Jolanda è stata al centro di alcune vicende ‘social’ considerando che è rimasta vittima di alcuni haters online. Un fatto che l’ha colpita molto e che l’ha portata anche a piangere, salvo poi reagire e diffondere in un video (diventato virale) la sua voglia di ribellarsi a quanto le era accaduto. Il rapporto con il papà è molto forte e i due si sentono spessissimo.

Instagram Francesco Renga

Francesco Renga è molto seguito su Instagram. Con il suo account ufficiale @francescorenga vanta 548 mila followers. In occasione dei 19 anni compiuti dalla figlia lo scorso 4 gennaio ha scritto: