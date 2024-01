Francesco Totti, errore o volontà? Chi lo segue si interroga su cosa stia combinando. Cosa è successo

Fanno discutere gli ultimi like su Instagram di Francesco Totti: il Capitano mette like alle foto con l’ex moglie Ilary Blasi.

Francesco Totti torna a mettere like alle foto di lui con l’ex moglie Ilary Blasi. È successo durante la notte di Capodanno, quando il “mi piace” del Capitano è apparso all’interno di una fanpage Instagram a lui dedicata, dove comparivano per l’appunto delle fotografie degli ex sposi. Gli scatti riprendevano la coppia, intenta a passare insieme la notte di Capodanno di qualche anno fa.

I like di Francesco Totti su Instagram

Fotografie che, probabilmente, hanno ripercorso un lungo periodo di vita dell’ex giocatore della Roma. Il matrimonio con Ilary Blasi si è interrotto, dopo incessanti gossip, a luglio 2022, dopo una relazione durata vent’anni ed essere stati gli sposini d’Italia, entrando nel cuore degli italiani allo stesso modo di un’altra coppia leggendaria della cultura popolare italiana: Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

I like su Instagram sotto il naso di Noemi Bocchi

I like saranno proprio di Francesco Totti, oppure di qualche persona legata al suo staff della comunicazione? La domanda è lecita, ben sapendo anche dove il giocatore ha passato il Capodanno 2024: Francesco da qualche giorno è alle Maldive per dare il benvenuto all’anno nuovo, in compagnia della sua nuova compagna di vita Noemi Bocchi. Ecco perchè sembra difficile il suo like a vecchi scatti con Ilary, seppur non impossibile magari in un momento passeggero di nostalgia per il passato.

Intanto Ilary Blasi è con Bastian

Se Totti ha portato alle Maldive la sua Noemi, neanche Ilary Blasi si è risparmiata in viaggi di lusso. Dopo la partenza della figlia Chanel Totti a Monte Carlo col proprio fidanzato, la conduttrice è andata in vacanza in Svizzera, precisamente a Zermatt, con il nuovo compagno Bastian Muller, ovvero il misterioso imprenditore tedesco comparso da qualche mese nella vita della donna.

La foto finita nel ciclone del gossip

Il like di Totti, come visibile, sarebbe stato quello a una vecchia foto con Ilary Blasi, dove i due ex coniugi si tengono abbracciati in riva al mare durante una passeggiata a Sabaudia. Vecchi ricordi dove, probabilmente, neanche loro immaginavano di dover separare le strade per infedeltà matrimoniali ancora non del tutto chiarite dalla cronaca rosa italiana.