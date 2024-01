Francesco Totti ospite a Sanremo? Cosa sappiamo

Come ogni anno, torna la possibilità di vedere Francesco Totti in televisione: l’ultimo rumors riguardo la partecipazione a Sanremo.

Tutti vogliono Francesco Totti. Chi vorrebbe vederlo al fianco di Daniele De Rossi in quest’avventura alla Roma, chi vorrebbe dedicargli una nuova serie televisiva per parlare della fine del matrimonio con Ilary Blasi, chi addirittura lo potrebbe contattare da viale Mazzini. Di Totti in televisione se ne parla da tempo, in una possibilità che oggi potrebbe diventare più concreta in confronto al passato.

Torna a circolare in televisione il nome di Francesco Totti

A rilanciare il nome di Francesco Totti nelle ultime settimane, come sempre sono anzitutto i giornali sportivi. Dopo che Tiago Pinto ha annunciato l’addio alla posizione di Direttore Sportivo della Roma, che ha preceduto l’esonero di José Mourinho dalla panchina giallorossa, tutti parlano di un possibile ritorno del Pupone a Trigoria.

Più di qualcuno ipotizza il ritorno del leggendario capitano proprio nella posizione di DS, in un’operazione che i Friedkin terrebbero al momento segreta per affrontare la trattativa col giocatore in maniera più tranquilla. Totti sarebbe lo sponsor perfetto per convincere nuovi giocatori a vestire la maglia giallorossa, oltre poi a dare una grossa mano all’amico Daniele De Rossi, bandiera del club catapultato nel ruolo di allenatore almeno fino a giugno 2024.

Francesco Totti e la possibilità di fare televisione in Italia

Ma le possibilità non si fermano solo al mondo sportivo, dove l’ex giocatore giallorosso continua a incantare i propri fan sui campi del Calcio a 8. Tra le opzioni più concrete ci sarebbe la possibilità di vederlo su Netflix, che avrebbe chiesto all’ex capitano della Roma di girare una serie televisiva per rispondere ai quesiti lanciati da “Unica”, il docufilm sulla crisi del matrimonio tra lo stesso giocatore e Ilary Blasi. Netflix darebbe abortito questo progetto per l’alto cachet richiesto dallo sportivo, ma il colpo di scena potrebbe presentarsi a sorpresa visto la curiosità del pubblico verso le vicende della famiglia Totti e di sua ex moglie.

Francesco Totti a Sanremo?

Per la presenza di Totti in televisione, si sarebbe fatto avanti anche Amadeus. Il conduttore vorrebbe portarlo in una delle serate del Festival di Sanremo, soprattutto per compensare l’assenza di Taylor Swift, con la presenza della cantautrice statunitense definitivamente tramontata nei giorni scorsi. Il giocatore sarebbe un nome perfetto per sostituire la performer, in quanto il pubblico è affezionato al suo volto e curioso delle vicende personali che lo riguardano.

Totti potrebbe andare a Sanremo: perchè?

La Rai non si fa problemi di costi, con il giocatore che sarebbe fortemente motivato a tornare sul palco dell’Ariston dopo l’esperienza del 2017. A dettare questa scelta sarebbero i rapporti con Ilary Blasi, con la conduttrice che lancerà il libro “Che stupida, la mia verità” proprio nella settimana del Festival di Sanremo. Totti parteciperebbe in chiave di visibilità, per contenere l’attenzione sul libro della sua ex moglie.

A dare un altro indizio sulla possibile partecipazione del giocatore, inoltre, ci sarebbe la possibilità di una partecipazione di Ilary Blasi a Sanremo, con Amadeus che gli concederebbe un piccolo spazio per presentare il nuovo libro.