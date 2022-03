Franco di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, vita privata e Gemma Galgani

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show di successo di Canale 5. Tra i nuovi cavalieri del parterre maschile anche Franco, che aveva deciso di partecipare per conoscere Nadia e che ora è al centro dello studio con Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, dopo diverse delusioni ha deciso di palesare il suo interesse nei confronti dell’insegnante: sarà la volta buona?

Chi è Franco di Uomini e Donne

Franco ha 67 anni, è un ex insegnante ormai in pensione ed è originario di Arezzo, in Toscana. Nella sua vita ha vissuto per molti anni a Roma, ora si divide tra la Sicilia, precisamente Modica, e l’Abruzzo, dove ha la residenza perché ama la montagna. Ha partecipato al programma per conoscere meglio Nadia, ma tra i due le cose non sono andate come sperava. E ora Franco è pronto a rimettersi in gioco: troverà l’amore? Dopo una breve frequentazione con Enza, una bella donna che ha deciso di partecipare alla trasmissione per conoscerlo meglio, Franco è di nuovo single. Tra i due, infatti, le cose non sono andate bene: pare che Franco abbia voluto subito un approccio fisico, non desiderato da Enza, che non ha amato il suo atteggiamento. ,

Franco e Gemma

Dopo l’interruzione della frequentazione con Enza, Franco è pronto a rimettersi in gioco. E pare sia stato un massaggio, al centro dello studio, ad avvicinarlo a Gemma Galgani, una delle dame più discusse e chiacchierate del parterre femminile del Trono Over. Gemma, che quest’anno non riesce a trovare l’amore che insegue da tempo, ha deciso di fare un massaggio a Franco. Poi, dietro le quinte e a fine trasmissione i due si sono parlati: nascerà qualcosa di più di un’amicizia? La dama torinese ha spiegato che l’uomo, dai modi burberi, è poco romantico, sicuramente diverso da lei che ha un animo ancora da ragazza sognatrice. “Quando ti vedevo in televisione mi eri antipatica – ha detto Franco – poi conoscendoti in studio, mi sono reso conto che sei dolce, mi susciti un senso di tenerezza, protezione”. Poi il fulmine a ciel sereno perché Franco ha detto di non provare nessun tipo di attrazione. L’ennesima batosta per Gemma?