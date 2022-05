Franco Simone: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantautore e autore televisivo Franco Simone, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli esordi al debutto di Franco Simone come cantante

Franco Simone è nato ad Acquarica del Capo il 21 luglio del 1949 ed è un noto cantautore e autore televisivo, sesto di nove figli, dopo gli studi al liceo classico si è iscritto alla facoltà di ingegneria alla Sapienza di Roma. Ha esordito ufficialmente nel 1972 quando ha vinto il Festival di Castrocaro con la canzone Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti), poi nel 1973 ha partecipato al varietà Canzonissima e l’anno seguente con la canzone Fiume grande al Festival di Sanremo.

Nel 1976 è uscito l’album Il poeta con la chitarra, poi ha vinto il Festivalbar con il brano Tentazione. Nel 1977 ha ottenuto il premio Paroliere, nello stesso anno Tv Sorrisi e Canzoni gli ha conferito il Telegatto come Rivelazione dell’anno.

Gli album più famosi

Tra i suoi album più famosi ricordiamo:

Respiro

Paesaggio, che ha confermato il suo successo in Italia (e in America Latina)

Franco Simone

Racconto a due colori

Gente che conosco

Camper che contiene la canzone Ritratto, con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1985

Il pazzo, lo zingaro ed altri amici

Totò

Il successo (anche) in Sud America

Franco Simone ha avuto tanto successo anche all’estero. In Sudamerica e in Europa, in 48 anni di carriera, ha ottenuto ben 12 dischi d’oro e nel 2008 in Cile ha ricevuto il doppio disco di platino.

Nel 2020 Franco Simone ha iniziato la collaborazione con Andrea Morricone, ma nel 2018 ha scritto e cantato in duetto con Rita Pavone la canzone Ballando sul prato. Con Paolo Belli, invece, ha scritto e cantato Come gira il mondo.

Chi è la moglie di Franco Simone, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Franco Simone è sposato con Piera Romoli, anche lei cantante.

Instagram

Franco Simone ha un profilo Instagram e con l’account @francosimonefs vanta 12 mila followers.