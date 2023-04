Fred Buscaglione, chi è il figlio: età, lavoro, oggi

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La puntata di oggi sarà dedicata al ricordo di Fred Buscaglione, il noto cantautore morto prematuramente. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche il noto cantautore Paolo Belli, suo grande amico che racconterà tutto su Fred e su suo figlio Bruno. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è il figlio di Fred Buscaglione?

Fred Buscaglione ha avuto una vita spesso portata all’eccesso tra feste, alcol e disinibizione. Ha sempre parlato di sé, però, in modo molto sincero: “Sono un playboy”, dichiarava sempre. Tuttavia, il suo amore con la moglie Fatima sembrava averlo cambiato per sempre. Lei era una giovane artista circense maghrebina e tra i due sono state subito scintille. Il padre di lei era fortemente contrario a questa unione, tant’è che i due sono fuggiti di notte su una slitta e si sono sposati nel 1953. A causa della gelosia di lei, però, si sono separati presto. I due non hanno mai avuto figli, ma la moglie aveva il sospetto che Fred avesse un figlio. Infatti, aveva ragione. Si chiamava Bruno e lui non l’ha mai riconosciuto.

Bruno Nazzareno Chiarenza: età, lavoro, oggi

Bruno Nazzareno Chiarenza è il figlio naturale di Fred Buscaglione e oggi ha circa 70 anni. Su di lui e la sua storia si hanno pochissime informazioni. Sappiamo soltanto che è un artista a tutto tondo e pare che somigli molto al padre. Ha dedicato la vita all’arte: dalla pittura alla scultura, alla musica. Il mondo è sempre stato la sua casa e ha viaggiato in lungo e in largo per tutti i paesi occidentali e non solo. Tuttavia, ha scelto di non raccontare mai i dettagli sulla sua vita privata.

L’assenza e la morte del padre

Bruno Nazzareno non ha mai voluto raccontare i dettagli della sua famiglia. Sappiamo soltanto che il padre gli è mancato, ma lo ha sempre amato da lontano. Sua madre lo ha cresciuto da solo, perché Fred è scappato dopo una notte d’amore. Bruno ha dichiarato in una delle ultime interviste: “Io non ho mai visto mio papà Fred, ma adesso lo canto“. Fred è morto all’età di soli 38 e pare che volesse riconoscere il figlio, ma non l’ha mai fatto. Non sono ben note le dinamiche per cui Bruno abbia scoperto di essere suo figlio, ma pare che siano state elaborate anche prove del dna. Non sono noti altri dettagli in merito.