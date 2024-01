Fred De Palma a Sanremo 2024 con Il cielo non ci vuole: testo e significato canzone, Ana Mena, età, è fidanzato?

Fred De Palma è uno dei primi nomi che ci vengono in mente quando pensiamo ai tormentoni estivi. Le sue canzoni ci hanno fatto ballare, specie i brani realizzati in duo con Ana Mena. Adesso però l’artista è pronto al grande salto: per lui quest’anno ci sarà il palcoscenico di Sanremo.

Rapper, cantante, freestyler: Fred De Palma ha tagliato quest’anno i 17 anni di carriera. Dalle origini ai successi, adesso lo attende il palco dell’Ariston. L’artista presenterà il brano Il cielo non ci vuole che, siamo sicuri, seguirà il genere che lo ha reso famoso sin qui. In attesa però di vederlo al Festival ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

La carriera di Fred De Palma, il suo vero nome

I suoi esordi risalgono al 2007 quando inizia ad affermarsi come freestyler nella scena torinese. Il rapper si fa strada e nel 2010 si unisce a Dirty C. con il quale fonda il gruppo Royal Rhymes, prima di sottoscrivere un contratto con l’etichetta discografica indipendente Trumen Records. Negli anni successivi partecipa a concorsi e anche a programmi televisivi. Fred De Palma è in realtà lo pseudonimo di Federico Palana: è nato a Ceva, Cuneo (Piemonte), nel 1989. Ha pertanto 34 anni e ne compirà 35 nel novembre prossimo.

Il successo maggiore però lo ha da solo, come solista, sebbene i suoi brani più conosciuti siano frutto di collaborazioni con altri cantanti. Come con Moreno, Clementino e Shade (era il 2013) oppure con Ana Mena e Anitta, ovvero le collaborazioni di questi ultimi anni che hanno fatto spopolare praticamente ovunque i suoi brani. In mezzo il passaggio alla Warner Music Italy e la virata su sonorità più vicini al pop.

Brani famosi

Questi alcuni dei suoi singoli più famosi:

D’estate non vale

Paloma

Ti raggiungerò

Un altro ballo

Extasi

Melodia criminal

Vita privata: Fred De Palma, chi è la fidanzata Jori Delli

Secondo le ultime notizie Fred De Palma è fidanzato. La sua lei si chiama Jori Delli, ex volto di Sportitalia. Si tratta di una modella e influencer classe 1995 (oggi ha pertanto 25 anni): per l’emittente ha preso parte ai ben noti programmi di calciomercato, trasmissioni di punta della rete. Ha un suo profilo Instagram che potete trovare qui con il tag @joridelli: è seguito da oltre 500mila followers. In passato la bella modella è stata fidanzata con il calciatore Simone Camolese. Con Fred De Palma invece la relazione si appresta ad entrare nel suo quarto anno.

Sanremo 2024: Il cielo non ci vuole, testo e significato della canzone

In questa sezione, non appena disponibile, inseriremo il testo completo della canzone di Fred De Palma a Sanremo 2024 “Il cielo non ci vuole”. Ricordiamo infatti che i brani del Festival sono top secret, anche perché inediti, e saranno svelati a ridosso dell’inizio dell’edizione di quest’anno. Tuttavia non è difficile immaginare la sonorità e il significato di questo brano che, almeno sulla carta, dovrebbe ricalcare la linea che ha reso famoso il cantante negli ultimi anni. Anche, chiaramente, con il suo marchio di fabbrica: il suo nome scandito nell’intro.

In aggiornamento