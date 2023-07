Funerali di Stato per l’ex Presidente del Consiglio Arnaldo Forlani: orario, dove seguirli in tv

Sono stati indetti i Funerali di Stato per Arnaldo Forlani, ex Presidente del Consiglio italiano morto nella giornata di giovedì 6 luglio 2023. Il funerale dello storico esponente della Democrazia Cristiana, si svolgerà la mattina di lunedì 10 luglio, a partire dalle ore 10.45 . L’evento dei funerali di Forlani, oltretutto, verranno mandati in diretta televisiva su Rai 1 e Rai News 24.

I Funerali di Stato di Arnaldo Forlani

I Funerali di Stato dell’ex premier Forlani, come comunicato dalla RAI, saranno seguiti in diretta dal TG1, con approfondimenti all’interno del canale televisivo Rai News 24. Dopo i funerali di Silvio Berlusconi, il Governo Meloni ha stanziato i Funerali di Stato anche per l’ex Premier democristiano. Oltretutto, nella giornata di domani – 10 luglio 2023 – verrà indetto il lutto nazionale.

La veglia funebre Roma, presso San Pietro

L’ex premier Arnaldo Forlani vedrà il proprio funerale presso la Basilica di San Pietro. Il politico è deceduto all’età di 97 anni, con i Funerali di Stati che faranno mettere le bandiere tricolori a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e le ambasciate italiane. Lo svolgimento di questi funerali sono giustificati dall’importanza dell’ex Premier nella storia italiana, considerato come fu uno dei pionieri politici della Prima Repubblica.

L’annuncio dei Funerali di Stato da parte di Palazzo Chigi

Ad annunciare i Funerali di Stato per Forlani, è stata Giorgia Meloni attraverso il profilo di Palazzo Chigi. In una nota breve nota stampa, ha comunicato: “A seguito della scomparsa dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Arnaldo Forlani”, recita il comunicato di Palazzo Chigi, dall’8 al 10 luglio saranno esposte “a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero”.

Come funzionano i Funerali di Stato?

Come abbiamo visto con Silvio Berlusconi, i Funerali di Stato sono previsti automaticamente per chiunque abbia ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio in Italia. Funerali che si svolgeranno alla presenza delle più importanti cariche dello Stato e soprattutto del Presidente della Repubblica.

Foto: @DemocristianiQuotidiani