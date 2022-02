Fuori dal Coro, anticipazioni 8 febbraio 2022: temi della puntata e gli ospiti di stasera

Torna, come ogni martedì, l’appuntamento su Rete 4 con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano, che questa sera discuterà con i suoi ospiti della stretta realtà economica e sociale. Focus anche su chi ha approfittato in maniera illegale dei bonus e dei ristori erogati dall’inizio della pandemia.

Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 8 febbraio 2022

Nel corso della serata verranno analizzate le varie indicazioni sulla vaccinazione per i guariti che, ad oggi, appaiono nebulose in alcuni casi. Ma non solo. Spazio anche al tema della violenza che si manifesta tra i più giovani. E ancora, gli ultimi aggiornamenti sul fenomeno delle occupazioni abusive di case con nuovi racconti dei proprietari che non riescono a rientrare in possesso delle proprie case.

Fuori dal Coro 8 febbraio 2022: temi di stasera in tv

E, infine, si parlerà dei casi di abusi sessuali a carico di membri della Chiesa, con il resoconto degli ultimi avvenimenti che hanno riguardato sì il nostro Paese, ma anche gli Stati Europei e di come loro affrontano questi casi.