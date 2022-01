Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 18 gennaio 2022: temi, servizi e ospiti di stasera

Come ogni martedì che si rispetti, torna l’appuntamento con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità condotto su Rete 4 da Mario Giordano. Questa sera ci sarà l’intervista a Maria Rita Gismondo, direttrice di Microbiologia clinica presso l’ospedale Sacco di Milano. Con lei, infatti, si parlerà di contagi, vaccini e del caos burocratico che preoccupa gli italiani, che si trovano di nuovo alle prese con misure restrittive.

Fuori dal Coro, anticipazioni 18 gennaio 2022: temi e servizi di stasera

E ancora, con un’inchiesta esclusiva spazio alle mascherine, alcune delle quali, pur non avendo i requisiti minimi necessari per superare i test di sicurezza sarebbero ugualmente sul mercato. Focus, poi, sulla sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del Comitato cura domiciliare Covid-19, bocciando così vigile attesa e tachipirina, cioè il protocollo voluto dall’Aifa per fronteggiare da casa i primi giorni della malattia. Ma non finisce qui. Si parlerà anche di mancanze e ritardi nel potenziamento delle terapie intensive con i casi di Sassari e Napoli.

Fuori dal Coro puntata 18 gennaio 2022

Immancabile il cavallo di battaglia della trasmissione, quello relativo ai ladri di case con, in evidenza, le storie del signor Renzo, costretto a vivere sul terrazzo, e della vigilessa abusiva di Alcamo, in provincia di Trapani. Infine, si tratterà anche del fenomeno delle sugar baby, ragazze giovani che incontrano anziani e ricchi che le ricoprono di soldi e regali.