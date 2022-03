Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 22 marzo 2022: temi, ospiti e aggiornamenti sulla guerra in Ucraina

Come ogni martedì l’appuntamento su Rete 4 è con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano. Come sempre, saranno tantissimi gli ospiti e i temi della puntata, con un focus principale sulla terribile guerra in Ucraina.

La guerra in Ucraina

Questa sera Mario Giordano approfondirà gli ultimi sviluppi diplomatici e militari del conflitto tra Russia e Ucraina, con costanti collegamenti dal fronte di guerra. Spazio anche all’impatto del caro energia e del carburante sull’economia italiana e, in particolare, sulla sanità in un contesto in cui gli ospedali non riescono ad assumere nuovo personale. E le RSA continuano a chiudere.

I profughi ucraini

Nel corso della serata, focus sul tema dell’accoglienza dei profughi ucraini con un reportage esclusivo sulle operazioni della malavita, che cerca di mettere le mani sui bambini e le donne in fuga.

A che ora inizia e dove vedere il programma

Ricordiamo che l’appuntamento con Fuori dal Coro è per stasera, martedì 22 marzo, su Rete 4 a partire dalle 21.20 circa. Tutte le puntate, invece, sono disponibili in replica sul portale Mediaset Play.

Grazie per averci seguito fin qui. #Fuoridalcoro torna martedì prossimo! Buona notte pic.twitter.com/N4VBxDQ17g — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 15, 2022