Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 25 gennaio 2022: temi, servizi e ospiti di stasera

Nuova e imperdibile puntata di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità condotto da Mario Giordano. Questa sera, martedì 25 gennaio, ampio spazio verrà dedicato agli ultimi aggiornamenti sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, tra operazioni di voto e retroscena.

Fuori dal Coro, anticipazioni 25 gennaio 2022: temi di stasera

Con nuovi documenti, proseguirà l’inchiesta sull’Ospedale Galeazzi di Milano, dove sono stati rinviati o annullati alcuni interventi per i pazienti senza super green pass. Una decisione che ha portato la direzione generale Welfare della Regione Lombardia ad avviare un’ispezione interna all’istituto per raccogliere informazioni.

Ma non finisce qui. Con aggiornamenti e nuovi casi si parlerà delle occupazioni abusive di case private, situazione che mette in difficoltà i proprietari delle abitazioni. Tra i tanti cittadini aiutati dalla trasmissione e tornati a casa c’è il signor Renzo, un pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto a casa di un occupante abusivo. Infine, a Fuori dal Coro un’analisi sull’aumento dei casi di violenza che hanno come protagonisti, sempre di più, i giovani.