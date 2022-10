Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 4 ottobre 2022: ospiti e temi di stasera

Come ogni martedì l’appuntamento su Rete 4 è con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione Mario Giordano. Tra ospiti in studio, interviste e temi caldi, ma cosa vedremo questa sera?

La crisi energetica stasera a Fuori dal Coro

Nel corso della puntata di stasera, il padrone di casa andrà ad affrontare il tema della crisi energetica, con l’aumento dei costi dell’energia che sta causando la chiusura di molte aziende e sta mettendo in ginocchio intere famiglie italiane.

Tutti i temi e i servizi

Ma non finisce qui. Nel corso della puntata ci sarà anche un’analisi sul fenomeno dei ‘furbetti del cartellino’ nelle imprese italiane e degli affitti facili per partiti e amici dei partiti. Spazio anche a un approfondimento sulle nuove frontiere di business legate all’ideologia green, con un focus sulla produzione di cibo derivato dagli insetti. Non si può, poi, concludere la serata con nuovi casi di occupazioni abusive di abitazioni.