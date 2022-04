Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 5 aprile 2022: temi e ospiti di stasera, l’omicidio di Carol Maltesi

Come ogni martedì l’appuntamento su Rete 4 è con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione il giornalista Mario Giordano.

Proprio lui, insieme ai suoi ospiti in studio, analizzerà l’impatto della devastante guerra in Ucraina sulle tasche degli italiani in una situazione in cui, secondo l’indagine di Arte, un italiano su 7 a febbraio ha fatto davvero fatica a pagare le bollette.

Grazie per averci seguiti fin qui, #Fuoridalcoro torna martedì prossimo La nostra buona notte è sempre la stessa: "Chi non urla è complice" pic.twitter.com/vAlCrwlFAD — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 29, 2022

Le inchieste di stasera a Fuori dal Coro

E ancora, nel corso della serata verrà approfondito il tema dell’approvvigionamento del gas, con un’inchiesta sui ritardi della politica italiana e sugli sprechi di energia nella pubblica amministrazione.

L’omicidio di Carol Maltesi e l’intervista al fidanzato

Questa sera a Fuori dal Coro spazio anche a un recente e drammatico caso di cronaca: l’omicidio della giovane Carol Maltesi. In un’intervista esclusiva il fidanzato si racconterà e rivelerà una versione dei fatti diversa da quella fornita da Davide Fontana, l’assassino della ragazza.

Infine, si tornerà a parlare dei ladri di casa, con nuovi casi di occupazione abusiva.