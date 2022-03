Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 8 marzo 2022: temi, ospiti e ultime news sulla guerra in Ucraina

Come ogni martedì l’appuntamento su Rete 4 è con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità che vede al timone, ormai da anni, il giornalista Mario Giordano. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali saranno i temi e gli ospiti in studio?

Cosa vedremo stasera a Fuori dal Coro

Questa sera, nel corso della puntata, verranno dati gli ultimi aggiornamenti in diretta del conflitto in Ucraina, con i collegamenti con gli inviati e la popolazione dalle città sotto assedio. Ampio spazio, poi, sarà dedicato alle conseguenze economiche di questa terribile guerra e in particolare ci sarà un’inchiesta sul ritardo nello sfruttamento del gas italiano e sulle possibili soluzioni alternative all’import dalla Russia.

Data prossima puntata

La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda martedì 15 marzo, sempre in prima serata su Rete 4.