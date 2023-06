Fuori dal Coro chiude? Cosa rischia Mario Giordano

“Fuori dal Coro” rischia di chiudere. È il rumors che gira dentro Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che vorrebbe sospendere definitivamente il programma di Mario Giordano. Dietro la decisione di Cologno Monzese, ci sarebbero dei malumori tra Pier Silvio Berlusconi e lo stesso giornalista, in dinamiche che ci riportano al “licenziamento in diretta” di un altro volto di punta di Rete 4: l’ex direttore del Tg4, Emilio Fede.

Mediaset pronta a chiudere “Fuori dal Coro”

Pier Silvio Berlusconi, in qualità di editore, starebbe continuando la pulizia del “trash” da dentro l’emittente milanese. Dopo la tirata d’orecchie al Grande Fratello Vip, ora avrebbe messo nel mirino il programma di Mario Giordano. Troppo trash il suo show, con toni fortissimi che si ebbero soprattutto nel periodo della pandemia di Covid-19. Quindi il giornalista pagherebbe certe libertà giornalistiche all’interno del suo programma, che però sono state sempre molto gradite dal suo pubblico.

La linea dura di Pier Silvio Berlusconi

Se fosse per Pier Silvio Berlusconi, il programma già da ora ha chiuso i battenti. Per l’editore, infatti, non vedrà un proseguo per la prossima stagione, pagando soprattutto lo scotto del modo in cui trattava le tematiche. Per Berlusconi Jr., Rete 4 avrebbe bisogno di una pesante azione di pulizia sul palinsesto. Pulizia che non guarderebbe in faccia i dati di ascolto, che almeno questa stagione per “Fuori dal Coro” sono stati ottimi. Ma nel piano dell’editore, meglio sacrificare qualche ascolto piuttosto che far apparire le sue reti come “eccessivamente trash”.

Pulire Mediaset dal trash

Le operazioni di Pier Silvio Berlusconi saranno di pulizia dell’emittente, con l’editore cosciente di non dover mettere in difficoltà anche il Governo Meloni. Come abbiamo visto, almeno per Rete 4, questo movimento è già attivo da diversi giorni. A Stasera Italia, Barbara Palombelli è stata sostituita da Nicola Porro, con Mediaset che ha lasciato alla conduttrice solo la conduzione di Forum.