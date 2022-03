Future Hits Live 2022 a Roma: data, biglietti, prezzi, ospiti e cantanti confermati al concerto

Il Festival della generazione Z “Future Hits Live 2022″ sbarca a Roma all’Auditorium parco della musica. Si tratta dell’evento dedicato ai big della musica tra i più amati dai giovani lanciato da Radio Zeta, l’emittente satellite di RTL. Tantissimi i protagonisti tra cui Mahmood, Blanco, Achille Lauro e Sangiovanni, solo per citarne alcuni.

Data Future Hits Live 2022 a Roma

L’appuntamento è sul palco della Cavea, un luogo della capitale amatissimo dai ragazzi, nel prossimo giugno. Il Festival, una collaborazione tra Radio Zeta e Fondazione Musica per Roma, è in calendario per il 9 giugno 2022.

Sarà “una festa imperdibile pensata su misura per rappresentare tutti i valori che caratterizzano la Generazione Zeta“, fanno sapere gli organizzatori. Ma chi saranno i cantanti ospiti del Festival? Ecco l’elenco.

I cantanti

Questi gli artisti che parteciperanno al Festival, un evento davvero unico e inedito in Italia.

Mahmood

Blanco

Achille Lauro

Sangiovanni

Coez

Rkomi

Ariete

Psicologi

Margherita Vicario

Coma_Cose

Ditonellapiaga

Dove comprare i biglietti per il Future Hits Live 2022

I biglietti sono in vendita sulla piattaforma di Ticketone con prezzi a partire da 35.00 euro. L’organizzazione precisa che i minori fino ai 15 anni compiuti possono assistere all’evento solo se accompagnati in sala da un maggiorenne possessore di un regolare Titolo d’ingresso, in rapporto di un adulto ogni due minori.

L’accesso all’Evento di un minore non accompagnato da una persona maggiorenne si considera ad esclusiva responsabilità e rischio dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà sul minore stesso. La Fondazione Musica per Roma – si legge sul sito dell’evento – “declina quindi ogni responsabilità rispetto ai minori che abbiano accesso all’Evento senza un accompagnatore maggiorenne“.