Gabri Ponte e Shaggy in concerto gratis da Maximo: ecco come prenotarsi

Inizia la rassegna “Estate al Maximo” che porterà tantissimi ospiti pronti a far vivere emozioni indimenticabili per tutto Luglio. Finalmente, sono state aperte le prenotazioni per assistere ai primi due concerti gratuiti. Vediamo quando, dove e come prenotarsi!

“Estate al Maximo”: il programma

La rassegna, che gode del patrocinio del Municipio IX di Roma e del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense, si terrà al centro commerciale Maximo Shopping Center. Ad aprire le danze sarà uno dei disc Jockey più famoso in Italia, membro degli Eiffel 65 con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi in tutto il mondo: Gabri Ponte. Sarà presente il 6 Luglio, quindi iniziate a preparare le corde vocali perché avrete tantissime canzoni da cantare!

E attenzione, risparmiatevi un po’ perché dopo qualche giorno, esattamente il 12 Luglio, sarà presente Shaggy. L’artista internazionale è di origini giamaicane ma è americano d’adozione. La sua caratteristica principale è il tono di voce, impossibile da confondere. Vi ricordate Boombastic? Ecco è sua, pronti per cantarla!

Come prenotarsi

I concerti saranno gratuiti, ma vista la disponibilità di posti limitata, è necessaria la prenotazione sul sito maximoshopping.it. Basterà seguire delle semplici indicazione e il gioco è fatto. L’inizio dei concerti è previsto per le 21:30.

Gli altri ospiti al Maximo

Ma non è finita qua. Gli ospiti non sono solo Gabri Ponte e Shaggy, bensì, il 20 Luglio, ci sarà Ron che, accompagnato dalla sua orchestra, regalerà al pubblico momenti indimenticabili riproponendo i suoi più grandi brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

Una settimana dopo, il 27 Luglio, arriverà anche Shade. Un evento che sicuramente piacerà ai giovani che regalerà emozioni indimenticabili le quali faranno da cornice di questa splendida estate.

Le prenotazioni per queste due date saranno aperte nei prossimi giorni.