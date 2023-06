Gabriela di Temptation Island 2023: chi è, età, lavoro, foto, Instagram, chi è il fidanzato Giuseppe

Il viaggio nei sentimenti, quello di Tempation Island, ha preso il via. E la location, come sempre, resta la Sardegna. Protagoniste, invece, numerose coppie, oltre a tentatori e tentatrici che metteranno a dura prova l’amore dei fidanzati. Mediaset ha rivelato quali saranno le coppie dello show con un breve video-rivelazione pubblicato sui social. Tra di loro anche la coppia formata da Gabriela e Giuseppe. Il programma ha pubblicato la loro prima intervista e sono scoppiate subito le polemiche. Ecco chi è Gabriela e cosa sappiamo su di lei!

Temptation Island 2023: quando inizia e dove vederlo

Dopo una lunga attesa del pubblico affezionato del reality, finalmente è stata svelata la prima coppia che approderà, anche quest’anno, al resort di lusso Is Morus Relais in provincia di Cagliari. Come di consueto, lo show durerà in totale sei puntate, sarà visibile su Canale 5 e sul canale 105 di Sky dalle ore 21.45 circa. La prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno e rimarrà l’appuntamento fisso del lunedì. I primi ad arrivare sull’isola saranno Gabriela e Giuseppe, una coppia partenopea che sta insieme da ben sette anni. Riusciranno a resistere ai tentatori e alle tentatrici dell’isola?

Chi è Gabriela: età, lavoro, foto, Instagram

Gabriela è la ragazza della coppia e sta per approdare in Sardegna con la sua dolce metà. Cosa sappiamo su di lei? In realtà si hanno ancora pochissime informazioni perché lo show non ha ancora reso nota l’identità completa dei primi due concorrenti. Di lei sappiamo soltanto che è napoletana, ha circa 25 anni e ha abbandonato gli studi da giovanissima. La causa di questo sembra essere stata proprio la gelosia di Giuseppe. Infatti, il loro video di presentazione ha suscitato numerosissime critiche.

Chi è il fidanzato Giuseppe e la sua gelosia morbosa

Gabriela nel video racconta la loro storia e le sue parole sono molto dure, inaccettabili: “Ciao, io sono Gabriela. Io e Giuseppe siamo fidanzati da sette anni. Io per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola”. Fin da questo primo momento è evidente la tossicità del rapporto e la gelosia morbosa di lui. Ma non è tutto, perché lei ha continuato il racconto: “A gennaio 2023 scopro che lui si è iscritto, di nascosto, ad un sito d’incontri. Per sbaglio il cretino ha dato il mio numero e mi arriva un messaggio whatsapp: ‘ciao, ma stasera ci dobbiamo vedere?'”. Molto donne hanno fatto notare come sia sbagliato promuovere e diffondere questi modelli tossici di relazione. “Ha dovuto anche rinunciare alla scuola per lui? Inaccettabile” ha commentato una ragazza. Un’altra ha aggiunto: “Con tutti i femminicidi degli ultimi tempi, le donne non hanno ancora imparato che i loro diritti devono essere rispettati?”.