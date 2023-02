Gabriella di Uomini e Donne: chi è, età, di dov’è, lavoro, foto, Instagram, Claudio

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre! Anche quest’oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5, Maria De Filippi è pronta a regalare emozioni ai propri telespettatori ed i colpi di studio in scena non mancheranno! Oggi al centro dello studio c’è Claudio che si trova a dover render conto del proprio comportamento a diverse donne del parterre femminile.

La frequentazione con Gabriella ma non solo

Oggi in studio la tensione è palpabile. Claudio aveva intrapreso delle conoscenze con diverse signore ma adesso sembra ritrattare, dimostrandosi maggiormente legato alla signora Gabriella. Claudio e Gabriella sono andati a cena e in questa circostanza l’uomo le disse di sentirsi innamorato chiedendole se per lei fosse altrettanto. Dal canto suo, la donna, dice di essersi sentita un po’ con le spalle al muro di fronte alle attenzioni mostrate nei suoi confronti da Claudio. Gabriella, pertanto, si è mostrata scettica nei suoi confronti, nei suoi sentimenti e quest’oggi i fatti sembrano darle ragione. Come andrà a finire?