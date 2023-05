Gabriella Golia ha figli? Età e vita privata dell’ex signorina buonasera

L’ex signorina Buonasera Gabriella Golia, annunciatrice e conduttrice televisiva, si racconta ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Nella sua lunga carriera è entrata nelle case degli italiani soprattutto attraverso le reti Mediaset anche se i suoi esordi furono in Rai. Oggi ha 64 anni: ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ha figli? E’ sposata? Cosa fa oggi? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

La vita privata di Gabriella Golia, marito, figli

La conduttrice in carriera è stata valletta di Raimondo Vianello, Claudio Lippi e condotto numerose trasmissioni, tra cui Unomania, Vota la voce, Azzurro o Supersanremo. La sua prima partecipazione in tv risale al 1978 dove per Antenna Nord svolse alcuni ruoli proprio di annunciatrice rivelando così la sua vera vocazione dopo il diploma arrivato in ragioneria. Dagli anni ’80 poi il passaggio a Mediaset e in particolare su Italia 1 prendendo parte a programmi di successo e lavorando ad esempio anche al fianco di Gerry Scotti. E poi la sit-com Vicini di casa e ancora numerose trasmissioni di successo. Per quanto riguarda la vita privata invece la showgirl è legata sentimentalmente al medico chirurgo Marco Alloisio. La coppia dopo un lungo fidanzamento, si è sposata il 22 gennaio 2003. Quest’anno ha tagliato pertanto il traguardo dei 20 anni di matrimonio. Ma l’annunciatrice ha anche dei figli?

Il figlio Tommaso

Ebbene sì, Gabriella Golia e Marco Alloisio hanno un figlio che si chiama Tommaso. E’ nato nel 1997 ed oggi pertanto ha 26 anni. Sul suo conto non si hanno molte informazioni né per quanto riguarda la sfera sentimentale né dal punto di vista lavorativo.

Instagram Gabriella Golia

Gabriella Golia ha lasciato il suo ruolo di annunciatrice nel 2002 dopo circa vent’anni di carriera. Nel 2019 tuttavia per Sky ha realizzato due annunci speciali per presentare due puntate della serie 1994. Per gli amanti dei social la conduttrice è presente su Instagram con un proprio profilo ufficiale che vanta ad oggi circa 19.000 followers. Lo potete trovare qui Gabriella Golia (@gabriellagoliaofficial).