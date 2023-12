Gaffur di Terra Amara, chi è Bulent Polat: tutto sull’attore

L’amatissimo Gaffur della soap turca Terra Amara sarà per la prima volta in Italia! A Verissimo si racconterà tra carriera e vita privata: ecco cosa sappiamo su di lui.

Terra Amara è ormai una delle soap più amate nel nostro paese e dunque la curiosità attorno ai suoi protagonisti è davvero tanta. La fiction, com’è noto, va in onda su Mediaset con le nuove puntate trasmesse ogni weekend nella prima serata della domenica.

Il giorno prima però, ormai da settimane, è Silvia Toffanin ad alimentare l’hype attorno alla serie ospitando nel suo salotto a Verissimo i suoi protagonisti. Stavolta toccherà all’amatissimo dal pubblico Gaffur, interpretato dall’attore Bulent Polat. Ma cosa sappiamo su di lui? E sulla sua vita privata? Proviamo a saperne di più con questo articolo.

Gaffur di Terra Amara si racconta in esclusiva a Verissimo: vita privata e carriera

L’attore Bulent Polat ha 44 anni ed è appassionato al mondo dello spettacolo sin da bambino. Per quanto riguarda i suoi esordi, ha iniziato a esibirsi nei teatri di Istanbul già all’età di 13 anni e più tardi ha studiato recitazione negli Stati Uniti, dividendosi tra New York e Los Angeles. Da quanto sappiamo è sposato perché in un post Instagram ha inviato un ringraziamento particolare a sua moglie ed ha anche una figlia. Tornando alla carriera dal 19 gennaio lo troveremo anche al cinema (in Turchia però) con un nuovo lavoro: “Mia figlia Do ğa ha guardato il primo film con amore, far parte del secondo film è stata un’esperienza piacevole”, ha commentato a questo proposito l’attore.

Il ruolo in Terra Amara

In Terra Amara, Gaffur è il marito di Saniye e fratello di Gülten. Insieme a sua moglie decide di adottare una bambina, Üzüm Tökün. È il lavoratore degli Yaman, che è nato e cresciuto ad Adana e ha ereditato la gestione della villa da suo padre. Il suo personaggio è amatissimo dal pubblico come dimostrano i tanti messaggi d’affetto nella sua pagina Instagram (che trovate qui).

E questo anche e soprattutto nel nostro paese dove la fiction è seguitissima grazie a Mediaset. “Che strano è difficile vederti in parti diverse e non il solito Gaffur che tutti conosciamo e adoriamo”, scrive un utente commentando una sua foto relativa ad un altro progetto a cui lavora l’attore. “Ma rimani comunque un grande attore e un grande uomo”.