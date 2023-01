Gaia De Laurentiis: chi è, età, carriera, oggi, teatro, chi è il marito, figli, Lazio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14, dal lunedì al venerdì, e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Patrizia Baldi (moglie di Claudio Villa) e a Matilde Gioli, che presenterà il film tv Fernanda, dedicato alla figura di Fernanda Wittgens, la prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera, ci sarà anche l’attrice e conduttrice Gaia De Laurentiis. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto dell’attrice Gaia De Laurentiis

Gaia De Laurentiis, all’anagrafe Gaia Battistoni, è nata a Roma il 25 febbraio del 1970, figlia di Carlo Battistoni, regista teatrale, e Lucia De Laurentiis, insegnante di pianoforte. Sappiamo che ha studiato al liceo francese Chateaubriand di Roma, poi a 17 anni ha partecipato a un provino per essere ammessa ai corsi del Piccolo di Milano, dal quale è uscita diplomata nel 1990. Dopo il diploma, è stata Margherita nel Faust di Goethe e Clarice nell’Arlecchino di Goldoni, poi è apparsa in un tv rai per la tv Capitan Cosmo.

I successi

Nel 1992, invece, ha esordito in televisione su Rete 4 con Senza fine, uno sceneggiato televisivo, e su Canale 5 alla guida di Target, programma domenicale in seconda serata. Oltre a questi impegni, la De Laurentiis ha condotto anche Ciro, il figlio di Target su Italia 1 e negli anni 2000 ha condotto nel sabato pomeriggio di Canale 5 la trasmissione Changing Rooms- Camera a sorpresa, mentre nel 2008 è stata inviata di Rete 4 per Stranamore. Nel 2005, invece, è entrata nel cast dell’ultima stagione di CentoVetrine, ma è anche attrice di teatro e negli anni ’90 ha avuto alcune esperienze come doppiatrice.

Cosa era successo con la Lazio

Durante la puntata della Domenica Sportiva del 10 novembre del 2002, in cui l’attrice era stata invitata come tifosa della Roma, Gaia De Laurentiis auspicò il fallimento dei rivali della Lazio. La società diede mandato all’avvocato di querelarla e l’attrice ricevette una serie di minacce e telefonate anonime. La domenica successiva, poi, sia il conduttore della trasmissione che l’attrice chiesero scusa agli ultras della Lazio (e non solo).

Chi è il marito, figli

Ma veniamo alla vita privata. Gaia De Laurentiis ha quattro figli: Sebastiano, nato dall’amore con il produttore Fernando Ghia, Agnese, nata dal matrimonio col regista televisivo Maurizio Catalani ed Emma e Massimo, avuti dall’attuale marito Ignazio Ardizzone, che nella vita è un neuropsichiatra infantile.

Instagram di Gaia De Laurentiis

L’attrice e conduttrice televisiva ha un profilo Instagram, aperto da poco. E con l’account @gaiadelaurentiis_official vanta oltre 1.000 followers.