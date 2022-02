Gaia Girace: chi è, età, carriera, L’Amica Geniale, altezza, oggi, fidanzato, Margherita Mazzucco e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Dopo lo spazio dedicato alla musica e a Sanremo, si collegheranno via Skype Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagoniste della serie tv di successo ‘L’Amica Geniale’, che questa sera andrà in onda con la seconda e imperdibile puntata.

Gaia Girace a Sanremo 2022: chi è, età, carriera

Gaia Girace è una giovane attrice ed è una delle protagoniste della serie ‘L’amica geniale‘, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Gaia è nata a Vico Equense, in provincia di Napoli, nel 2004. La giovane fin da piccola ha coltivato la passione per il cinema e la recitazione e ha studiato nella scuola di cinema ‘La Ribalta’ di Marianna De Martino.

Gaia Girace e L’Amica Geniale su Rai 1

Gaia ha esordito in televisione grazie al ruolo di Lila Cerullo nella prima e seconda stagione de ‘L’Amica Geniale’ e ‘L’Amica geniale- Storia del nuovo cognome’. Ora, domenica 6 febbraio, ci sarà il debutto della terza e imperdibile parte.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @gaiaalwaysonfire vanta 168 mila followers.