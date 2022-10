Garrison Rochelle: chi è, lavoro, età, moglie, figli, Instagram

Garrison Rochelle è un ballerino che per anni ha preso parte al talent show di Maria De Filippi, Amici. Maestro di ballo e coreografo di danza ha conquistato il pubblico italiano. Da qualche tempo non sembra fare più parte del cast del programma. È andato via senza che venissero date spiegazioni ai telespettatori per i quali Garrison era diventato un emblema del talent show in onda ogni pomeriggio su Canale 5.

Chi è Garrison Rochelle

Nato a Dallas in Texas, il 4 novembre del 1955 Garrison Rochelle ha manifestato sin da quando era piccolissimo la sua passione per la danza. Un amore che porta avanti con costanza e dopo la laurea alla Southen Methodist University prende parte a “Dancing di Bob Fosse. In questa occasione conosce Brian Bullard, con il quale nasce il famoso due Brian-Garrison.

In Italia prende parte al programma Fantastico nel 198 e a seguire anche a Buona Domenica tra il suo successo lo deve proprio alla partecipazione ad Amici sin dal 2001 che lo porta ad avere una grande notorietà.

La vita privata

Mantiene rapporti molto saldi con la mamma Molly, nonostante i due vivano distanti. Non sembra aver mai avuto un buon rapporto con il papà che non ha mai accettato la scelta di Garrison di fare il ballerino. Riguardo ala sua vita più intima, sembrerebbe che l’anno scorso si sia fidanzato con un uomo molto più giovane di lui. Ma di questo e di altri aspetti della vita più personale del maestro di ballo si sa molto poco. Garrison ci tiene a tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. Tra i suoi sogni principali c’è sempre stato quello di essere padre. Purtroppo si tratta di un desiderio che non è riuscito a realizzare.

Instagram

Su Instagram il maestro di ballo è molto attivo ha 51mila follower e tantissime foto e video che lo ritraggono sia in momenti di lavoro sia insieme ad amici.