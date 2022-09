Gary Low: chi è, età, carriera, canzoni, La Colegiala, vita privata, Gazebo, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Gary Low, cantante e compositore italiano, tra i pionieri del genere Italo disco, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla sfera più intima.

Dagli esordi al debutto di Gary Low

Gary Low, all’anagrafe Luis Romano Peris Belmonte, è nato a Roma il 7 giugno del 1954 ed è un cantante, compositore italiano, tra i pionieri del genere italo-disco. Nato in Italia, da genitori spagnoli, Luis ha iniziato a cantare a 6 anni: ha trascorso l’infanzia tra Roma e Barcellona, poi nel 1982 è entrato in contatto con i produttori e autori Pierluigi Giombini e Paolo ‘Paul’Micioni, che stavano allestendo una scuderia di performer.

I primi successi

A portare al successo Gary è stata You are a Danger. Poi nel 1982 ha inciso il suo primo LP e nel 1984 La colegiala, un remake di un pezzo originariamente eseguito da Rodolfo y su Tipica. Canzone che ha avuto enorme successo internazionale e ha conquistato il disco di platino in Giappone e Messico.

Le canzoni più famose

Ecco alcune delle sue canzoni più famose:

You are a Danger

I Want You

La colegiala

Where I Am

How Much

I Wanna be with you

Chi è Gazebo

Gary ha lavorato molto con Gazebo, all’anagrafe Paul Mazzolini, noto cantante, musicista, arrangiatore, produttore discografico italiano, che si è affermato negli anni ’80 nel filone musicale della Italo disco.

La malattia di Gary Low

Gravemente malato di tumore, dopo un’operazione nel 1990 Gary ha deciso di lasciare l’attività artistica. E ha continuato però l’impresa ginnica. Nel 2015, invece, è tornato con una sua produzione Bailame asì.