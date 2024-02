Gazzelle a Sanremo 2024 con Tutto Qui: testo e significato canzone, chi è, fidanzata, vita privata

Gazzelle a Sanremo 2024: per la prima volta il cantautore italiano si esibirà sull’ambitissimo Palco del Teatro Ariston. Diamo un’occhiata alla sua vita privata e, soprattutto, al testo e al significato della canzone che presenterà nel corso della kermesse canora più attesa dell’anno: Tutto Qui.

Esordiente tra i Big dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo, il cantautore romano Gazzelle è pronto a prendere parte alla kermesse canora più importante del nostro Paese. Piuttosto riservato ma amatissimo, gli ammiratori dell’artista gradirebbero sapere di più circa la sua vita privata: il loro beniamino è fidanzato? E, anzitutto, quale canzone presenterà nel corso della manifestazione musicale italiana, vista in tutto il mondo? Scopriamo di più su Gazzelle e sul suo pezzo Tutto Qui.

Chi è Gazzelle? Biografia, vero nome e carriera

Nato a Roma il 7 dicembre del 1989, Flavio Bruno Pardini ha oggi 34 anni (febbraio 2024). Cresciuto nel Rione Prati, ma originario di Potenza, più precisamente di Marsico Nuovo. Ha iniziato a fare musica all’età di 22 anni, ma, a partire dal 2016, ha deciso di adottare il nome d’arte di Gazzelle, distorsione del nome delle note scarpe del brand Adidas.

Portavoce della musica indie italiana, Gazzelle, nel corso della sua carriera di successo, per il momento, ha pubblicato quattro album (dal 2017 al 2023: Superbattito, Punk, OK e Dentro) ed è stato autore di diverse hit. A seguito del suo sold out allo Stadio Olimpico di Roma nell’estate del 2023, prenderà parte al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Tutto Qui.

Brani famosi

Questi alcuni dei suoi singoli più famosi:

Quella te

Zucchero filato

Sayonara

Tutta la vita

Scintille

Punk

Una canzone che non so

Flavio

Vita privata e Instagram: Gazzelle, chi è la fidanzata Ilaria Loriga?

Da ciò che si apprende, Flavio è fidanzato da qualche anno con l’attrice 25enne Ilaria Loriga (su Instagram è possibile rintracciarla con il nickname @ilarialoriga_), originaria di Sassari. La bellissima ragazza ha recitato in diversi prodotti audiovisivi, esempi sono Luna Park e Amleto è mio fratello.

L’apprezzatissimo Gazzelle, sul suo profilo Instagram, è seguito da circa 665mila follower. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è @gazzelle__. Nel suo feed, il cantautore condivide scatti della sua splendente carriera e della sua routine.

Sanremo 2024: Tutto Qui, testo e significato della canzone di Gazzelle

Stando a quanto dichiarato dal diretto interessato, la canzone di Gazzelle, Tutto Qui, parla di un amore del passato che genera nostalgia nel protagonista. Gazzelle, a tal proposito, ha esposto nel corso di un’intervista su RaiPlay:

«Parla di tante cose, di amore per lo più, ma anche di persone che non ci sono più e c’è anche la nostalgia per quella vita che non ho vissuto».

Testo completo Tutto Qui

Lo so che sei stanca

Lo sono anche io

Sembriamo due panda

Amore mio

Ed ogni mattina ti svegli e pensi

“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”

Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché

Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

Cuore che tutte le notti fa

– Ah

E sai com’è mi sa che c’entri te

Ma chiamami quando ripasserai da casa mia

Che scendo un po’ o sali tu da me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

(da Roma Nord)

Perché perché perché perché ogni tanto è giusto stare anche così

Con il terrore sai di perdersi

E questa vita non impara mai

Ma domani domani domani potremmo anche ridere

O almeno sorridere

Tutto qui

Vorrei guardare il soffitto con te

Stesi sul letto col raffreddore

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Chiudere gli occhi e vedere com’è