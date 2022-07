Gazzelle, stasera il concerto al Rock in Roma: biglietti e scaletta di venerdì 22 luglio 2022

Continuano a stare accese le luci sull’Ippodromo delle Capannelle. Questa sera, per la rassegna del Rock in Roma, salirà sul palco il cantautore Gazzelle e l’attesa dei fan, che non vedono l’ora di ascoltare i suoi brani, da quelli più noti ai più recenti, è quasi finita. Il conto alla rovescia si può attivare e i biglietti, per i ritardatari, sono ancora disponibili.

Sono ancora disponibili i biglietti per il concerto di Gazzelle?

I biglietti per il concerto di Gazzelle di stasera sono ancora disponibili. E il prezzo, per il posto unico in piedi, è di 34.50 euro.

CLICCA QUI PER LE INFO

Si tratta, lo ricordiamo, di un concerto inizialmente previsto per il 22 luglio dello scorso anno, poi slittato a oggi.

La scaletta di stasera

Ecco, di seguito, la scaletta del concerto, che prenderà il via alle 21: