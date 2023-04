Gene Gnocchi: chi è, età, carriera, figli, chi è l’ex moglie, chi è la compagna, Instagram

Gene Gnocchi, pseudonimo di Eugenio Ghiozzi, è un personaggio del mondo dello spettacolo assai noto, proprio grazie alle sue qualità artistiche. Si tratta infatti di un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e scrittore. Andiamo a conoscerlo più da vicino.

Gene Gnocchi: chi è, età, carriera

Gene Gnocchi, all’anagrafe Eugenio Ghiozzi, è nato a Fidenza il marzo del 1955 ed è un noto comico, cabarettista, conduttore, cantante, scrittore e umorista. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma e per diverso tempo ha anche lavorato come avvocato, ma portando avanti una sua passione: il progetto musicale diventando il frontman dei Desmodromici. Ha esordito nei primi anni Ottanta come comico a Zelig. Il successo televisivo per Gene Gnocchi è arrivato dopo alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show. Ha partecipato a diversi programmi televisivi e dal 2017 cura anche la copertina comica del talk show politico Dimartedì condotto da Giovanni Floris su La7.

È stato poi selezionato per lo show Emilio (1989). Nello stesso periodo è ospite al Gioco dei 9 condotto da Raimondo Vianello. A seguire ha fatto coppia con Teo Teocoli nella prima edizione di Scherzi a parte. Nel 1994 si ritira dalla trasmissione a causa di alcune incomprensioni con la Gialappa’s Band, ma nello stesso anno realizza L’Approfondimento per Rai 3. È anche attore e ha recitato per Lina Wertmüller nel film Metalmeccanico e parrucchiera, ma ha anche condotto una serie di programmi televisivi: Meteore, Striscia la notizia, Il Boom oltre ad essere stato ospite fisso a Quelli che il calcio.

Vita privata

Gene Gnocchi si è sposato una prima volta con Gianna Ghiozzi e nel 1987 dalla loro unione è nata la figlia Silvia. Poi sono nati Marcello ed Ercole. Nel 2013, però, Gene Gnocchi è diventato di nuovo padre di Irene e nel 2018 di Livia, nate dall’unione con la sua compagna Federica.

Instagram

Ha un profilo Instagram. Con il suo account @genegnocchiofficialgram vanta 33.000 followers. Seguitissimo anche su Twitter @GnocchiGene.