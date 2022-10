Geneme Tonini: chi è, età, Instagram e vita privata dell’attrice di Nudes

Geneme Tonini, più semplicemente conosciuta con il suo nome, Geneme, è un’attrice nota in particolare per la sua partecipazione alla serie Tv Nudes. E’ di origini etiopi ma è stata adottata da una famiglia italiana. La sua fama è cresciuta dopo il casting, e la successiva recitazione, in Nudes, prodotta dalla Rai e incentrata sul delicato tema del revenge porn.

La biografia di Geneme Tonini

E’ stata adottata quando aveva solo tre anni ma al momento non ci sono ulteriori informazioni circa la sua data esatta di nascita. Da giovanissima si è cimentata con la danza, classica e moderna, prima di dedicarsi alla passione per la recitazione. Un’altra sua passione è la musica e in particolare per il pianoforte.

La carriera

Nel 2021 è stata selezionata dal regista Cosimo Alemà per il film chiamato “Backstage”. La troviamo poi nella serie televisiva Fosca Innocenti, quindi come comparsa nella serie tv “We are who we are” di Luca Guadagnino. Ma, come detto in apertura, è stata “Nudes” a farla apprezzare dal pubblico. Vediamo qual è stato il suo ruolo e di cosa parla la serie targata Rai.

Nudes

Si tratta di una serie televisiva italiana diretta da Laura Luchetti e prodotta da Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction che affronta il tema del revenge porn. Dieci gli episodi della prima stagione pubblicati su Raiplay. Non è però una produzione originale in quanto è un adattamento italiano dell’omonimo teen drama norvegese. Geneme è stata scelta per il ruolo di Marta Mwangi nonostante, come si apprende, avesse inizialmente partecipato al cast come semplice comparsa. Ma il casting director (Federico Mutti) avrebbe insistito affinché prendesse un ruolo effettivo, e alla fine così è stato.

La vita privata

Al momento non si conoscono i particolari della sua vita privata. Geneme Tonini è quindi fidanzata? Al momento non è possibile dare una risposta sicura e certa a questa domanda. Il lato sentimentale è dunque tenuto per ora privato.

Instagram Geneme

Possiede un account Instagram (che potete trovare qui) dove posta i momenti salienti del suo lavoro. Conta circa 1.300 followers.

