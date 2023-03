Gennaro di Matrimonio a Prima Vista 2023: chi è, età, dove vive, lavoro, foto, Instagram, compatibilità con Simona

Ci siamo, una nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista è pronta a prendere il via! Rilasciato da Discovery+ il primo episodio, la decima stagione del programma – che vede la presenza di tre coppie che si vedranno e si conosceranno per la prima volta il giorno del matrimonio, quando diventeranno legalmente marito e moglie – verrà trasmessa ufficialmente in chiaro su Real Time l’8 marzo 2023! Chi sono i protagonisti di questa nuova ed avvincente edizione? I concorrenti in totale sono sei – tre coppie – e per la prima volta nella storia del programma si sposeranno assieme! Conosciamo meglio Gennaro Vergara, ecco cosa sappiamo di lui!

Matrimonio a Prima Vista 10 su Real Time: quando inizia e chi sono i concorrenti

Chi è Gennaro Vergara di Matrimonio a prima vista 10

Il terzo sposo della decima edizione di Matrimonio a Prima vista si chiama Gennaro Vergara ed ha 34 anni. Di professione cameriere, Gennaro arriva dall’Emilia Romagna ed è single da due anni. Appassionato di ciclismo e viaggi, il suo sogno nel cassetto è quello di fare il fotografo. Gennaro ha una sorella minore, già sposata, che gli ha regalato la gioia di diventare zio.

La passione per la fotografia e l’amore

‘Ho molti amici ma la mia compagna più fedele è la mia macchina fotografica. Guardi nell’obiettivo e dici: questa è buona, questa vai avanti e questa rimarrà per sempre. L’altra grande passione è la mountain bike. Pedalare tra i boschi mi fa sentire libero. Ma la libertà più bella è quella da condividere’. Queste le eloquenti parole del 34enne nel proprio video di presentazione (per vederne la versione integrale clicca QUI) che poi aggiunge: ‘La bellezza la fotografo, la vivo tra i boschi e la sento dentro di me. Quello che cerco è la bellezza eterna, una persona d’amare per tutta la vita’. Riuscirà Gennaro a raggiungere il suo romantico obiettivo?

Compatibilità con Simona

Nella decima edizione di Matrimonio a prima vista, Matteo Riva è in coppia con Simona. Secondo gli esperti, la loro compatibilità si attesta intorno all’82%. Complementari secondo i propri stili di attaccamento che vedono Gennaro maggiormente ansioso mentre Simona più distaccata, fin da subito i due sono sembrati a loro agio nel conoscersi. Sarà amore?