Matrimonio a Prima Vista 10 su Real Time: quando inizia e chi sono i concorrenti

La decima edizione di Matrimonio a Prima Vista è ai nastri di partenza. Discovery+ ha infatti rilasciato il primo episodio della nuova annata, che prenderà ufficialmente il via, in chiaro su Real Time, mercoledì 8 febbraio 2023. Conosciamo dunque i sei nuovi protagonisti, che nel pilot non sono stati ancora abbinati poiché, per la prima volta nella storia, le tre coppie si sposeranno insieme.

Matrimonio a Prima Vista 10 su Real Time: cosa dobbiamo sapere?

Il primo sposo si chiama Mattia Benedetto, 37enne residente a Cafasso (Torino). Professione giardiniere, all’interno dell’imprese che appartiene alla sua famiglia, anche se nel corso della sua vita ha studiato informatica. Single da un anno e mezzo, è molto legato alla sua famiglia e tra le sue passioni c’è quella per la Scozia, dato che ama indossare i kilt. Il suo genere di film preferito è l’horror. Matteo Riva, 29 anni, viene invece da Milano ed è single da tre anni. Fa il consulente bancario ed ha studiato economia.

Quando ha un po’ di tempo libero gioca a calcetto con gli amici, fa gli aperitivi e visita città d’arte. Nella vita sente di essersi guadagnato tutto con le sue forze, all’interno di una famiglia completamente al femminile composta dalla madre e dalle due sorelle minori. Cerca il suo “+1 da portare a un matrimonio… il mio“. Conclude il trio il 34enne Gennaro Vergara, residente a Reggio Emilia. Fa il cameriere ed è single da due anni. Da sempre “alla ricerca della mia bellezza eterna“, ha un sogno principale: fare il fotografo. Appassionato di ciclismo e viaggi, ha una sorella più piccola che è già sposata e gli ha “regalato” una nipote.

Le tre spose

E’ single da due anni, ha 27 anni, viene da Bussoleno (Torino) e fa l’impiegata. Parliamo di Giulia Martello, la prima sposa della decima edizione. Ha vissuto per cinque anni a Londra, dopo essersi diplomata al Liceo Linguistico. Figlia unica, è stata sempre “viziata” dai genitori: con la madre fa spesso dei lunghi viaggi, con il padre va insieme allo stadio. Ama uscire, andare in giro per i locali, ma non disdegna neanche una visita ai musei o delle passeggiata col suo cane.

Irene Pignieri, 32 anni, viene da Milano ma ha origini napoletane. Restaurant manager, direttore operativo e responsabile marketing di un noto brand della ristorazione, è single da ben cinque anni. Laureata in economia, sa che il padre, la sorella e le sue migliori amiche sono per lei le persone più importanti. Tra le sue passioni ci sono la storia dell’arte e la letteratura. Oltre ad organizzare feste con gli amici, fa spesso shopping.

Infine, completa il gruppo dei sei protagonisti Simona Viola, 30enne di Viareggio. Consapevole del fatto che “la migliore libertà è sempre essere se stessi“, non a caso è single da cinque anni, anche se ora cerca un compagno in grado di scombussolare la sua vita. E’ amministratrice di un cantiere navale di gestione familiare ed è l’unica figlia insieme a cinque fratelli maschi. Ha origini palermitane, è un amante dello sport, le piace andare a ballare e cenare fuori casa.