Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, anticipazioni 16 marzo: le coppie, come procede la convivenza ‘forzata’

Come ogni mercoledì l’appuntamento su Real Time è con Matrimonio a Prima Vista, l’esperimento sociale che ormai da anni appassiona i telespettatori. Al centro del format sei protagonisti, che si sono conosciuti al ‘buio’. O meglio, si sono visti per la prima volta sull’altare per il fatidico sì e da quel momento hanno iniziato la convivenza, dopo il classico viaggio di nozze. Ma come sta procedendo la conoscenza ‘forzata’? La compatibilità è stata corretta o non nascerà mai l’amore?

La convivenza di Giorgia e Gianluca

La puntata di questa sera, mercoledì 16 marzo, sarà tutta incentrata sulla convivenza forzata dei protagonisti. Una coppia, come è ormai noto, è quella formata da Giorgia e Gianluca, che stanno continuando il loro percorso tra alti e bassi, tra discussioni accese e riappacificazioni. Anzi, pare proprio che i due nelle litigate abbiano trovato la chiave (forse non proprio giusta) per capirsi, per conoscersi ancora di più, tra pregi e difetti. E le basi che stanno gettando sembrano corrette per un amore addirittura duraturo.

Cristina e Mattia

Cristina e Mattia, invece, dal canto loro continuano a spostarsi come delle trottole, l’uno nella casa dell’altro a settimane alterne. Certo un po’ di confusione, ma il rapporto tra i due sembra procedere a gonfie vele. Eppure, la crociera di Cristina con l’amica si avvicina e Mattia non sembra essere pienamente d’accordo: come reagirà? E cosa succederà al ritorno della sua attuale moglie?

Giorgia e Antonio

Giorgia e Antonio sono forse i più romantici, quelli che hanno centrato in pieno lo scopo del programma. Cercheranno di avvicinarsi sempre di più e forse una vacanza in Puglia, per conoscere i parenti di lui, li aiuterà. Si sbloccheranno? Nascerà l’amore?

Dove guardare il programma in streaming e le repliche

Le prime puntate di questa imperdibile quinta edizione di Matrimonio a Prima Vista sono disponibili da tempo, in streaming, su Discovery+. Quella di stasera, in chiaro, andrà in onda in prima serata, a partire dalle 21.25 circa, su Real Time. La replica, invece, sarà disponibile sabato 19 marzo alle 19 e domenica 20 marzo alle 15.55 circa, sempre su Real Time.