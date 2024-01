Geolier a Sanremo 2024 con ‘I p’ me, tu p’ te’: testo e significato della canzone, età, carriera, fidanzata, Instagram

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte. Fervono i preparativi per mettere a punto gli ultimi dettagli. La lista degli artisti in gara è stata stilata, e tra gli altri nomi noti ne spunta uno, un volto giovane, ma estremamente promettente, Si tratta del rapper Geolier.

Geolier: chi è?

Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, è nato a Napoli il 23 marzo del 2000 ed è cresciuto a Secondigliano. Un quartiere impegnativo, nel quale l’artista si è formato e dal quale ha preso spunto per le sue canzoni. Una vita non facile per il rapper 23enne che, in alcune interviste, ha anche raccontato di avere un fratello minore in carcere.

Non ha deciso da subito di intraprendere la carriera musicale, quando era molto giovane ha lavorato in fabbrica. Un’esperienza formativa importante per Geolier che ha contribuito a farlo crescere e capire l’importanza del lavoro. Nonostante tutto, la sua passione per la musica è sempre stata viva, tanto che già a 12 anni ha scritto la prima canzone.

Carriera

Inizia la sua avventura nel mondo della musica nel 2018. Il suo primo brano è ‘P Secondigliano’, ma ne seguono presto diversi altri, tutti di successo, fino ad arrivare l’anno successivo a pubblicare il suo primo album: ‘Emanuele’, al quale prendono parte anche altri artisti, tra i quali: Emis Killa, Guè Pequeno, Lele Blade. Un album che segna il grande successo di Geolier che conquista il disco di platino.

A seguire ha collaborato con diversi musicisti tra i quali: Anna Tatangelo, Boro Boro, Shablo, Sfera Ebbasta e tanti altri. È ormai, in soli cinque anni di lavoro, un artista affermato nel panorama musicale italiano e lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album, un altro successone, Il coraggio dei bambini.

Vita privata. la fidanzata Valeria

Il 23enne è legato sentimentalmente da tempo con una ragazza di nome Valeria, la loro sembra essere un’unione molto solida, anche se il musicista preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Della ragazza si sa che è un’influencer anche lei napoletana, conosciuta sui social come ‘V’da’.

Geolier a Sanremo: canzone e testo

Geolier si prepara a salire sul palco dell’Ariston per prendere parte alla competizione canora più attesa dagli italiani: il Festival di Sanremo con la canzone ‘I p’ me, tu p’ te’. Appena possibile pubblicheremo anche il testo del brano, un inedito, che come di consueto verrà reso noto solo a ridosso della kermesse canora

In aggiornamento

Instagram

Su Instagram Geolier è seguito da ben 2 milioni di follower confermando il grandissimo successo che la sua musica sta registrando