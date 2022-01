GF Vip 2022 news, Manuel Bortuzzo abbandona la casa oggi 17 gennaio 2022? Le ultime indiscrezioni

Sembrano essere gli ultimi momenti questi di Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto vittima di un terribile incidente e costretto ora alla sedia a rotelle, nella casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, che ha stupito tutti con la sua forza e il coraggio, pare abbia intenzione di abbandonare il gioco, proprio come ha fatto l’amico Aldo Montano e Francesca Cipriani, che prima di Natale sono ritornati dai propri affetti. Il reality, infatti, terrà compagnia al pubblico ancora per altri due mesi (terminerà il 14 marzo) e Bortuzzo, che ha trovato l’amore in Lulù, forse lascerà gli amici proprio nella puntata di stasera, lunedì 17 gennaio.

Manuel Bortuzzo abbandona la casa del GF VIP lunedì 17 gennaio?

Manuel Bortuzzo lascerà la casa proprio stasera, lunedì 17 gennaio? In realtà, è stato proprio lui a dirlo durante una conversazione con Katia Ricciarelli e l’ultima eliminata, Carmen Russo. ‘Pensavate rimanessi fino a marzo? No. Io me ne vado il 17 gennaio’ – avrebbe detto Manuel. Ma resta da capire se si tratta di una frase buttata lì o se davvero stasera il nuotatore lascerà il gioco. E quindi l’amore e la sua fidanzata Lulù, che sicuramente aspetterà fuori a braccia aperte.