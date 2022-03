GF Vip 6, anticipazioni venerdì 4 marzo 2022: spoiler e ultime news dalla casa

Dopo la diretta del giovedì, l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, che sta giungendo ormai al capolinea, è per oggi con il classico pomeridiano. Ma cosa succederà (e cosa è successo) nella casa più spiata d’Italia? Chi dei concorrenti ancora in gara riuscirà ad arrivare fino al 14 marzo, giorno in cui verrà decretato il vincitore di questa lunga edizione?

GF VIP anticipazioni pomeridiano di oggi: Davide in nomination

Nel pomeridiano di oggi si ripercorrerà la puntata di ieri e sicuramente si parlerà della sfuriata di Davide contro Lulù, una delle finaliste del gioco. Il concorrente ieri ha rischiato per ben due volte di andare a casa, ma è sempre stato salvato dal pubblico. E ora è di nuovo in nomination con Jessica e Miriana: verrà premiato anche questa volta? E come reagiranno gli altri ‘vipponi’, che lo stanno isolando sempre di più?

Lo scontro tra Lulù e Jessica

Nel corso del daytime si tornerà sulle sorelle Selassié, su Lulù e Jessica. Tra le due la tensione è alle stelle e pare che Lulù non abbia apprezzato le dichiarazioni di sua sorella, che ora sta imparando ad amare anche se stessa. E che preferisce stare in silenzio per non alzare un polverone e continuare a discutere. Riusciranno a chiarirsi e a trovare un punto di incontro? Jessica arriverà in finale con Lulù?

Quando va in onda la prossima puntata e chi è in nomination

La prossima puntata del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 7 marzo, sempre in prima serata su Canale 5. I concorrenti in nomination, a rischio eliminazione a un passo dalla finale, sono: Davide, Jessica e Miriana. Chi di loro verrà salvato dal pubblico?