GF Vip 6, Delia Duran squalificata? Ecco cosa ha detto a Miriana e Jessica

GF Vip. Questa volta Delia Duran sembrerebbe averla fatta davvero grossa. Durante la nottata la concorrente, tra le più chiacchierate del programma, avrebbe rivelato delle notizie molto scottanti che provengono dall’esterno. Questo gesto potrebbe andare contro il regolamento della casa, oltre che a generare profonde tensioni e nervosismi all’interno. Ma cosa avrà mai combinato? Scopriamolo insieme.

Cosa è successo?

Quella notte, Delia Duran era un po’ su di giri, e questo ha provocato sin da subito un’atmosfera non proprio rilassata. Si percepiva che nell’aria qualcosa stesse per esplodere. Messasi in disparte, ai piedi del tavolo insieme a Miriana Trevisan e a Jessica Selassié, ha cominciato a dare un po’ di spettacolo e a parlare con loro. Sembrerebbe tutto nella norma, ma il contenuto dei discorsi è stato davvero importante.

GF Vip: Delia Duran a rischio eliminazione

“Adesso esce viralmente“, ha esordito dopo essersi avvicinata alle sue compagne della casa. Si stava riferendo a qualche notizia che aveva a che fare con i concorrenti della casa. Infatti, dopo, simulando il titolo di un giornale ha detto: “Notizia shock, GF Vip“. Poi, dopo un po’, ha abbassato il tono della voce, tuttavia in molti hanno captato le sue parole e la notizia che a cui si stava riferendo: nelle scorse settimane è uscita, infatti, una notizia shock che rivelava Soleil incinta di Alex Belli. Queste affermazioni, potrebbero far sì che Delia Duran venga squalificata. È infatti proibito, ai concorrenti del GF Vip, riportare nella casa fatti di cronaca esterni.