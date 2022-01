GF Vip 6, il concorrente più votato di lunedì 31 gennaio 2022: sondaggi, percentuale televoto e ultime anticipazioni

Grande Fratello Vip 6, nella puntata di lunedì 31 gennaio il televoto vedrà sfidarsi Soleil Sorge, Giucas Casella e Delia Duran. I tre concorrenti si giocano la finale proprio attraverso la preferenza data dai telespettatori: sarà il pubblico da casa che potrà scegliere il suo vip preferito: al termine della votazione, il conduttore Alfonso Signorini svelerà chi sarà il primo concorrente ad andare direttamente in finale. A rivelare questa novità è lo stesso Signorini, che però non ha detto nulla ai concorrenti. Ma chi è il concorrente più amato dei telespettatori, almeno finora?

Grande Fratello Vip 6, televoto del 31 gennaio: i risultati dei sondaggi

Fino a questo momento, almeno secondo quanto emerge dai sondaggi pubblicati su Forumfree e RealityHouse, i risultati danno un testa a testa tra l’influencer italo-americana Soleil Sorge, che sin dall’inizio è sempre stata la concorrente ha catturato più la curiosità dei telespettatori, e la sua rivale, Delia Duran.

Ma ecco nel dettaglio i risultati dei sondaggi sul televoto della puntata del 31 gennaio del GF Vip 6 pubblicati su Forumfree e RealityHouse pubblicati sabato 29 gennaio.

Forumfree

Delia Duran: 46,70%

Soleil Sorge: 45,11%

Giucas Casella: 8,19%

RealityHouse

Soleil Sorge: 52%

Delia: 42%

Giucas: 6%

Televoto Grande Fratello Vip 6: nessuna speranza per Giucas Casella

Al televoto c’è quindi il testa a testa tra le due “nemiche”, mentre resta fuori Giucas Casella, l’illusionista più famoso della televisione italiana, che non riesce neanche a raggiungere la soglia del 10% in entrambi i sondaggi: si ferma infatti al 6% per RealityHouse e al 8,19% per Forumfree. Sicuramente ha pesato molto la sua uscita infelice contro Nathaly Caldonazzo nel giudizio che si è formato su di lui da parte degli spettatori.

GF Vip 6: chi vincerà il televoto

Ma chi vincerà il televoto? In questo momento è davvero impossibile fare una previsione su chi vincerà: la differenza di voti è troppo esigua, anche se, vista la netta preferenza dei telespettatori nei confronti di Soleil Sorge nel corso dell’intero programma, si potrebbe azzardare una scommessa. Ma l’inflencer ha messo tutto in discussione nelle ultime puntate, dando spazio a Delia, che ha riguadagnato le simpatie del pubblico. A questo punto, se dovesse vincere Delia, per Soleil sarebbe uno smacco difficile da mandare giù.

Nel frattempo, nella casa c’è il “giallo” dell’uscita di Gianmaria Antinolfi che, dopo l’eliminazione di Federica Calemme e la possibilità di tornare al proprio lavoro, potrebbe decidere di lasciare il programma di Canale 5 già nella puntata di lunedì 31 gennaio. A confermare la notizia, attraverso i giornali, prima la mamma di Antonolfi, Esmeralda Vetromile, e di seguito anche il giornalista Gabriele Parpiglia, nella rubrica ‘Chicche di gossip’, della trasmissione ‘Casa Chi’, diretto da Alfonso Signorini. Ma ecco cosa ha scritto il giornalista: “Gianmaria doveva uscire con Manuel, era già tutto pronto, aveva già dato l’addio. Il problema è che Federica è caduta tra le sue braccia. Gianmaria è di fronte a un bivio: o il 31 gennaio lascia la Casa del Grande Fratello di sua sponte o il 31 gennaio continua il Grande Fratello, ma perde il lavoro. Erano 6 mesi di pausa e non c’è più aspettativa. L’ha tirata lunga. I termini che il suo datore di lavoro scadono il 31 gennaio. Quindi o diventa un personaggio dello spettacolo e sceglie la carriera dello spettacolo oppure tornerà poi a fare il suo lavoro da un’altra parte, oppure viene licenziato esattamente alla mezzanotte del 31 in onda. Al momento al 99% esce”.